به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی امضای توافق آتش‌بس فوری میان افغانستان و پاکستان در مذاکرات دوحه با میانجی‌گری قطر و ترکیه، مقامات، کارشناسان و سازمان‌های منطقه‌ای واکنش‌های متنوعی نشان دادند.

این توافق بر توقف کامل اقدامات خصمانه، عدم حمایت از گروه‌های مخالف و ایجاد مکانیسم‌های پیگیری تأکید دارد. در ادامه، واکنش‌های کلیدی به همراه دیدگاه‌های جدید پرداخته شده است‌:

ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، در ایکس اعلام کرد پاکستان نخستین نقض‌کننده توافق بود و حریم افغانستان را تجاوز کرد.

وی اعزام هیئت به ریاست وزیر دفاع به قطر را نشانه تلاش دیپلماتیک کابل دانست و افزود «طرف پاکستانی در حضور میانجی‌ها تعهد به خودداری از مداخله داده است.»

جلالی تأکید کرد که افغانستان از ابتدا بر عدم استفاده از خاک خود علیه هیچ کشوری پافشاری داشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد «توافقی که میان کابل و اسلام‌آباد در دوحه به دست آمده، بر تعهد دو کشور به صلح، حسن هم‌جواری و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید دارد».

وی توضیح داد که این توافق شامل آتش‌بس فراگیر بین دو طرف است و در آن آمده که هیچ‌یک از کشورها از گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان دست به حمله می‌زنند، حمایت نخواهد کرد. همچنین دو طرف متعهد شدند که نیروهای امنیتی، غیرنظامیان یا تأسیسات یکدیگر را هدف قرار ندهند.

احمد الله وثیق، رئیس اداره المپیک و تربیت بدنی، هشدار داد «در صورت نقض توافق، پاسخ افغانستان قاطع و دندان‌شکن خواهد بود.»

وی به تعهد پاکستان برای خودداری از حملات خودسرانه اشاره و هرگونه اقدام تحریک‌آمیز را با پاسخی محکم روبرو دانست.

محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه کشور، از این آتش‌بس استقبال و آن را «اقدامی مفید و سازنده» خواند.

وی در ایکس نوشت‌ «منافع جمعی کشورهای منطقه در تقویت آرامش، ثبات و امنیت است.»

یوشیاویونگ، نماینده ویژه چین، توافق را تبریک گفت و از قطر قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد «این توافق پایدار بماند و به صلح منطقه‌ای کمک کند.»

شاه محمود میاخیل، معاون سابق وزارت دفاع افغانستان، توافق را «به زیان افغانستان» دانست و مدعی شد «این سند به نقض مستقیم خاک و ولایت‌ها توسط پاکستان اشاره نکرده و تکرار تخلفات را ممنوع نساخته است.»

فضل هادی وزین، کارشناس سیاسی، آن را «گامی مثبت» برای کاهش تنش توصیف و بر ادامه مذاکرات که به صلاح هر دو کشور و منطقه است، تأکید کرد.

احمد سعیدی، کارشناس سیاسی افغان، توافق را «شکننده» خواند و هشدار داد بی‌اعتمادی عمیق، جنگ‌های نیابتی و سیاست‌های دوگانه پاکستان، موانع جدی هستند. صلح پایدار نیازمند صداقت، عدالت و احترام متقابل است، چیزی که اسلام‌آباد اراده‌اش را ندارد.