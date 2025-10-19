به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع ملی طالبان افغانستان، در گفتوگویی با شبکه الجزیره اعلام کرد که سیاست افغانستان مبتنی بر جنگ با همسایگان نیست و این کشور خواهان حل مشکلات از طریق گفتوگو با سایر کشورهاست.
دفاع از خاک، نه حمله به پاکستان
وی در پاسخ به پرسشی درباره تنشهای اخیر با پاکستان اظهار داشت: ما به پاکستان حمله نکردیم، بلکه از خاک خود دفاع کردیم. وی افزود که دو کشور توافق کردهاند مشکلات را از طریق گفتوگو حل کنند و هیچ حمله یا تجاوزی صورت نگیرد.
عدم حمایت از جنبشهای مسلحانه
وزیر دفاع افغانستان تصریح کرد: نمیخواهیم در امور داخلی پاکستان دخالت کنیم و از هیچ جنبش مسلحانهای حمایت نمیکنیم. وی تأکید کرد که مشکل پاکستان با گروههای مسلح داخلی است و هیچ ارتباطی با افغانستان ندارد. همچنین استفاده از خاک افغانستان توسط هر گروه مسلح برای حمله به پاکستان یا کشور دیگر رد شده است.
پایبندی به توافق و نقش نظارتی ترکیه و قطر
مجاهد با اشاره به توافق اخیر میان کابل و اسلامآباد، گفت: ما به توافق پایبند خواهیم بود و انتظار داریم ترکیه و قطر بر اجرای آن نظارت کنند. وی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال نقض توافق از سوی پاکستان، اظهار داشت که طالبان به دو کشور میانجی قول دادهاند.
توافق امنیتی برای توقف اقدامات تروریستی
پیشتر نیز خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در گفتوگویی اختصاصی با الجزیره اعلام کرده بود که اسلامآباد و کابل به توافقی برای توقف فوری اقدامات تروریستی دست یافتهاند و تصمیم دارند همکاریهای جدی و مؤثری را در این زمینه آغاز کنند.
