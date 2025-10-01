۱۲ محافظ جنگل در حمله مسلحانه در نیجریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس نیجریه اعلام کرد در حمله افراد مسلح به یک شهر کوچک در ایالت کوارا در مرکز این کشور، ۱۲ تن از محافظان جنگل کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند. این حمله تازهترین رویداد از سلسله حملات خونین در منطقه طی ماههای اخیر است.
به گفته پلیس نیجریه، این حمله در شهر «اوکی-اودی» در ۷۰ کیلومتری شهر ایلورین مرکز ایالت کوارا، رخ داد؛ جایی که مهاجمان به منطقه یورش برده و به طور بیهدف تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی سپس اجساد ۱۲ محافظ جنگل را در محل یافتند.
هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است، اما مقامات گمان میبرند گروههای محلی موسوم به «قطاع الطرق» (راهزنان مسلح) پشت این حمله باشند. این گروهها در ایالتهای شمالی و مرکزی نیجریه پراکندهاند و از جنگلها بهعنوان پایگاه برای یورش به روستاها، غارت، آتشزدن خانهها و ربودن افراد برای دریافت باج استفاده میکنند.
اتهامات به گروه «محمودا»
ایالت کوارا طی ماههای اخیر شاهد چندین حمله خونین بوده است. ساکنان محلی، مسئولیت بسیاری از این حوادث را به گردن گروهی به نام «محمودا» انداختهاند. گروهی مسلح که وابسته به «محمود النیجری»، یکی از رهبران سازمان «أنصار» مرتبط با القاعده است.
سازمان «أنصار» در سال ۲۰۲۱ میلادی پس از انشعاب از گروه «بوکوحرام» شکل گرفت. ماه گذشته، «نُهُو ریبادو» مشاور امنیت ملی نیجریه فاش کرد که این سازمان دارای هستههای خفته در شهرها و پایگاههایی در جنگلهای ایالتهای نیجر و کوارا است.
در اواسط اوت گذشته، مقامات نیجریه از دستگیری «محمود النیجری» به همراه یکی دیگر از رهبران این گروه به نام «محمود محمد عثمان» خبر دادند.
عبدالرحمن عبدالرازق فرماندار ایالت کوارا با محکوم کردن این حمله خواستار افزایش حضور نیروهای امنیتی برای مهار فعالیت جنایتکاران شد و تأکید کرد که دولت محلی هماهنگی خود را با نهادهای فدرال برای مقابله با تهدیدات فزاینده ادامه خواهد داد.
