به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شادی خان سیف، روزنامهنگار افغان-استرالیایی، در یادداشتی برای گاردین به اهمیت آیینها و رسوم کوچک در زندگی روزمره اشاره کرده است. او تجربه کودکی خود در کابل و کراچی را روایت میکند، جایی که مردم با رسوماتی چون آب ریختن پشت پای مسافر، دود کردن اسپند برای دفع چشم زخم تلاش میکردند تا آرامش را به زندگی خود بیاورند.
شادی خان سیف تأکید میکند این آیینها نه رسمی بودند و نه از کتابهای دینی یاد گرفته میشدند، بلکه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشدند و حامل محبت، امید و امنیت بودند.
او در یادداشت خود میگوید که حتی افراد مذهبی، اعم از کسانی که به ادای نمازهای واجب خود اهمیت میدهند یا حافظ قرآنند، آیینهایی چون، خواندن آیتالکرسی پیش از سفر را جزئی از اعتقادات خود میدانند و آنها را از آموزههای دینی جدا نمیکنند.
این روزنامهنگار استرالیایی همچنین با اشاره به رسوماتی چون اجتناب از جارو زدن خانه در شب، آنها را ابزارهایی برای آرامش و ارتباط با گذشته توصیف میکند که به انسان حس امنیت و کنترل در جهانی ناپایدار میدهند.
او همچنین یادآور میشود که این رسوم شخصی و ملموس، نمونهای از معنویت زنده و پویا هستند که در زندگی روزمره جریان دارند و هر فرهنگی نسخه خود را از آن دارد. این آیینها نه تنها ابزاری برای محافظت از خود و خانوادهاند، بلکه حلقهای میان گذشته و حال و نشانهای از عشق و امید انسانها در مواجهه با چالشهای زندگی محسوب میشوند.
........
پایان پیام
نظر شما