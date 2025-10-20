دولت پاکستان ۱۲۰۰ خانه از مهاجران افغان در کراچی را تخریب کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقدامات گسترده دولت پاکستان برای تخریب خانههای پناهجویان افغان در شهر کراچی به پنجمین روز خود رسیده است.
مسئولان پاکستانی این عملیات را با هدف «بازگرداندن مهاجران غیرقانونی» و «آزادسازی اراضی دولتی» توجیه کردهاند، در حالی که سازمانهای حقوق بشری آن را «غیرانسانی و مبتنی بر تبعیض» ارزیابی میکنند.
طبق گزارش امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) روزنامه پاکستانی «دنیشن» تخریبها در منطقه مسکونی افغاننشین «مانگهوپیر» از پنج روز گذشته شروع شده و تا کنون بیش از ۱۲۰۰ منزل و مغازه در این محدوده کاملاً ویران شده است.
این منطقه که از سال ۱۹۸۴ شکل گرفته و ۲۱۵ هکتار مساحت دارد، در طول چهار دهه اخیر، محل سکونت هزاران خانوار افغان بوده است.
معاون پلیس مانگهوپیر در همین راستا بیان کرد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد ساکنان این محله به شکلی داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتهاند و تخمین زده میشود که طی روزهای آتی، ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر باقیمانده نیز آنجا را ترک نمایند.
بر اساس گزارشهای محلی، با وجود تقاضای خانوادههای افغان برای مهلت بیشتر به منظور جابهجایی اموال، بولدوزرهای شهرداری کراچی بدون هیچ هشدار قبلی به کار گرفته شده و منازل را تخریب نمودهاند.
افزایش بحران انسانی در مرزهای شرقی
این روند همزمان با تشدید بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، بحرانی انسانی جدیدی را در گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک پدید آورده است.
هزاران نفر از مهاجران بازگشته در وضعیت معیشتی سخت، فاقد سرپناه و پشتیبانی مناسب قرار دارند.
سازمانهای جهانی حقوق بشر از مقامات اسلامآباد خواستهاند عملیات تخلیه را بلافاصله تعطیل کنند و برای پناهجویان افغان امکان جابهجایی ایمن و اختیاری مهیا سازند.
این حادثه، نگرانیهای عمیقی را درباره شرایط پناهجویان افغان برانگیخته است.
