به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب نائب‌رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان خواستار توقف امتیازدهی رایگان حاکمیت سیاسی این کشور در برابر دشمن صهیونیستی شد.

وی در خطبه های نماز جمعه در مقر این شورا در بیروت خواستار تلاش حکومت لبنان برای آزادسازی اراضی اشغالی لبنانی و بازگشت آوارگان و شروع بازسازی و آزادی اسرای دربند رژیم صهیونیستی شد.

وی مشکلات مردم لبنان را ناشی از ادامه تجاوزات صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور و امتیازدهی رایگان حکومت به دشمن اسراییلی دانست.

الخطیب با انتقاد از جمع آوری سلاح در دست حکومت در شمال لیتانی آن را خدمت به دشمن صهیونیستی دانست که همچنان برخی از مناطق لبنان را در اشغال دارد و به تعدی و قتل و ویرانی این کشور ادامه می دهد.

وی از سیاست تسلیم شدن در برابر دشمن صهیونیستی و اجرای منویات آمریکا انتقاد کرد و از حکومت لبنان خواست از ادامه امتیازدهی به دشمن خودداری کند تا دشمن بداند لبنان ضعیف نیست.

