اختصاص ۶ پروژه یادگاری گیلان در صحن امام حسین (ع) محقق شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عشق به اهل بیت (ع) و پیوند قلبی با حرم‌های مطهر، از دیرباز در دل مردم ولایتمدار گیلان جای داشته است؛ مردمانی که همواره در مسیر خدمت و آبادانی عتبات عالیات پیشقدم بوده‌اند.

اکنون با تحقق آرزویی دیرینه، فرصت بی‌نظیری برای ثبت ۶ یادگاری اختصاصی در صحن امام حسین (ع) نصیبشان شده است و این گام معنوی، نمادی از عشق، همدلی و ارادت مردم گیلان به اهل بیت (ع) است.

پس از پیگیری‌های مستمر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان و درخواست‌های مکرر مردم ولایتمدار، ۶ پروژه یادگاری به نام استان گیلان در طبقه همکف شبستان عقیله بنی هاشم و در جوار حرم امام حسین (ع) تعیین شد.

مجید دوهندو، رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات گیلان با ابراز خورسندی از تحقق این آرزو اظهار کرد: پس از درخواست‌های فراوان مردم ولایتمدار گیلان برای اخذ پروژه‌های اختصاصی، خوشبختانه توفیق ساخت و نصب شش سردرب در حرم امام حسین (ع) نصیب استان شد و این فرصت معنوی را برای مردم عزیز فراهم کرد.

به گفته وی، هم استانی‌های عزیز از این پس می‌توانند در پروژه‌های تعیین شده مشارکت کرده و با محبین و مقربین درگاه الهی، شریک در ساخت و توسعه حرم مطهر شوند که این تجربه نه تنها فرصتی معنوی بلکه نعمتی برای ایجاد حس تعلق و همدلی میان عاشقان اهل بیت است.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با ارائه درگاه‌های آنلاین، شماره حساب‌ها و کارت‌های مشخص، امکان مشارکت همگان را فراهم کرده و علاقه‌مندان می‌توانند با اسکن QRcode یا مراجعه به صفحه اینترنتی https://atabat.org/fa/forms/45 در این پروژه‌های معنوی سهیم شوند.

این اقدام، نمادی از پیوند قلبی مردم گیلان با اهل بیت (ع) و تعهد آنان به خدمت و آبادانی عتبات عالیات است و نویدبخش نسلی است که عشق به اهل بیت و همراهی با پروژه‌های معنوی را در اولویت قرار می‌دهد.

ثبت ۶ اثر عاشقانه مردم گیلان در صحن امام حسین (ع)، تحقق آرزوی دیرینه مردم ولایتمدار استان و دریچه‌ای از امید، معنویت و همدلی میان عاشقان اهل بیت باز می‌کند؛ فرصتی که همگان را به مشارکت در آبادانی حرم مطهر دعوت می‌کند و یادآور می‌شود که محبت و خدمت به اهل بیت، بهترین میراث برای آیندگان است.

