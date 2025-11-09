  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

اعلام آمادگی مراکز و نهادهای اسلامی آلمان برای حمایت از کودکان مجروح غزه

۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۰
کد مطلب: 1748523
اعلام آمادگی مراکز و نهادهای اسلامی آلمان برای حمایت از کودکان مجروح غزه

شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان با انتقاد شدید از دولت فدرال مبنی بر عدم پذیرش کودکان مجروح در جنگ غزه، اعلام کرد مراکز اسلامی و مساجد در آلمان آماده ارائه خدمات اقامتی، پشتیبانی اجتماعی و روانی به کودکان و خانواده‌های آنان هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان (KRM) از شهرهای هانوفر، دوسلدورف، بن، کیل، لایپزیگ، فرایبورگ و آخن که آماده پذیرش کودکان مجروح و آسیب‌دیده غزه شده‌اند، قدردانی کرد و هم‌زمان از عدم حمایت دولت فدرال انتقاد نمود.

شورای هماهنگی مسلمانان آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: کودکان در غزه از صدمات جسمی و روانی شدید رنج می‌برند و بسیاری از آن‌ها والدین، خواهر و برادر یا دوستان خود را از دست داده‌اند. این کودکان نه تنها مجروح، بلکه به شدت دچار تراما شده‌اند.

این شورا ضمن تشکر از شهرها و نهادهای مدنی که داوطلب پذیرش کودکان و خانواده‌های آنان شده‌اند، از دولت آلمان خواست تا به این ابتکار عمل پیوسته و حمایت رسمی خود را اعلام کند. علی مته، سخنگوی شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان گفت: پحمایت پزشکی و امنیتی از این کودکان، اقدامی انسانی و مبتنی بر همدلی است و با روح انسانیت و اخلاق ما همخوانی دارد.

شورای هماهنگی مسلمانان اعلام کرد که مساجد و مراکز اسلامی در آلمان آماده ارائه خدمات اقامتی، پشتیبانی اجتماعی و روانی به کودکان و خانواده‌های آنان هستند و تجربه کمک به پناهندگان سوری و اوکراینی را نیز در این زمینه دارند. شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان از دولت این کشور خواست تا با همکاری شهرها، کلیساها، مساجد و سازمان‌های خیریه، راهکارهای عملی برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده غزه را اجرایی کند.

این بیانیه تأکید می‌کند که آلمان در قبال کودکان آسیب‌دیده غزه مسئولیت ویژه‌ای دارد و کمک به آن‌ها بخشی از تعهد اخلاقی کشور در قبال حفظ جان و امنیت غیرنظامیان به شمار می‌رود.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha