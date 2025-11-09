اعلام آمادگی مراکز و نهادهای اسلامی آلمان برای حمایت از کودکان مجروح غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان (KRM) از شهرهای هانوفر، دوسلدورف، بن، کیل، لایپزیگ، فرایبورگ و آخن که آماده پذیرش کودکان مجروح و آسیبدیده غزه شدهاند، قدردانی کرد و همزمان از عدم حمایت دولت فدرال انتقاد نمود.
شورای هماهنگی مسلمانان آلمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: کودکان در غزه از صدمات جسمی و روانی شدید رنج میبرند و بسیاری از آنها والدین، خواهر و برادر یا دوستان خود را از دست دادهاند. این کودکان نه تنها مجروح، بلکه به شدت دچار تراما شدهاند.
این شورا ضمن تشکر از شهرها و نهادهای مدنی که داوطلب پذیرش کودکان و خانوادههای آنان شدهاند، از دولت آلمان خواست تا به این ابتکار عمل پیوسته و حمایت رسمی خود را اعلام کند. علی مته، سخنگوی شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان گفت: پحمایت پزشکی و امنیتی از این کودکان، اقدامی انسانی و مبتنی بر همدلی است و با روح انسانیت و اخلاق ما همخوانی دارد.
شورای هماهنگی مسلمانان اعلام کرد که مساجد و مراکز اسلامی در آلمان آماده ارائه خدمات اقامتی، پشتیبانی اجتماعی و روانی به کودکان و خانوادههای آنان هستند و تجربه کمک به پناهندگان سوری و اوکراینی را نیز در این زمینه دارند. شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان از دولت این کشور خواست تا با همکاری شهرها، کلیساها، مساجد و سازمانهای خیریه، راهکارهای عملی برای حمایت از کودکان و خانوادههای آسیبدیده غزه را اجرایی کند.
این بیانیه تأکید میکند که آلمان در قبال کودکان آسیبدیده غزه مسئولیت ویژهای دارد و کمک به آنها بخشی از تعهد اخلاقی کشور در قبال حفظ جان و امنیت غیرنظامیان به شمار میرود.
