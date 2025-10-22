به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه کالکالیست اسرائیل گزارش داد که بانک سابادیل، چهارمین بانک بزرگ اسپانیا، در روزهای اخیر اقداماتی شدید و بیسابقه علیه مشتریان اسرائیلی مقیم این کشور اتخاذ کرده است. این اقدامات در پی اجرای فرمان سلطنتی شماره ۱۰/۲۰۲۵ مورخ ۲۳ سپتامبر انجام شد که شامل اقدامات فوری علیه نسلکشی در غزه و حمایت از مردم فلسطین است.
بر اساس این گزارش، بانک سابادیل به صاحبان شرکتهای اسرائیلی ثبتشده در اسپانیا اطلاع داده که باید تعهدنامههایی امضا و تأیید کنند که با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، چه در حوزه واردات و صادرات و چه ارائه خدمات هیچگونه معاملهای ندارند. همچنین آنها موظف شدهاند که از مشتریان اسرائیلی خود نیز امضاهای مشابه دریافت کنند.
بانک سابادیل، این اقدام را پاسخ به فرمان سلطنتی اسپانیا توجیه کرده است که ممنوعیتهای موجود بر صادرات سلاح به اسرائیل را گسترش داده و تبلیغ، واردات یا صادرات هرگونه کالا یا خدمات از شهرکها را ممنوع کرده است.
تعلیق حسابها و تحقیقات گسترده
به گزارش کالکالیست، بانک به مشتریان اسرائیلی اطلاع داده است که تنها پس از تکمیل فرمهای مورد نیاز، پولهایشان آزاد خواهد شد و در صورت عدم رعایت، تراکنشها ظرف ۸ روز به فرستنده بازگردانده میشود.
یک اسرائیلی فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال گفت که مدیر شعبه به او اطلاع داده است که هر اسرائیلی که پولی از اسرائیل دریافت میکند باید ثابت کند منبع آن قانونی و مطابق با فرمان دولت اسپانیا است.
او افزود: این واقعیت تحقیرآمیز است و هیچگاه تصور نمیکردیم چنین چیزی را تجربه کنیم. ما به مظنون دائمی تبدیل شدهایم.
بانک سابادیل دارای داراییهایی به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو (حدود ۲۸۰ میلیارد دلار) و ۱۳۵۰ شعبه، از جمله حدود ۲۰۰ شعبه خارج از اسپانیا است و ۱۸ هزار و ۷۰۰ کارمند دارد. با این حال، اقدامات جدید باعث سردرگمی گسترده میان اسرائیلیها شده و برداشت بیش از ۱۰ هزار یورو (حدود ۱۱ هزار و ۶۵۰ دلار) از برخی حسابها متوقف شده است که پرداخت اجاره یا خرید نیازهای اساسی را برای آنها دشوار کرده است.
اتهامات اسرائیلی و فشارهای سیاسی
برخی منابع اسرائیلی مدعی شدهاند که بانک سابادیل، که مقر آن در کاتالونیا است و به حمایت از فلسطین و انتقاد علنی از سیاستهای اسرائیل معروف است، قانون را بهطور شدید و افراطی اعمال میکند.
یک زن اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، گفت: بانک قانون را به شکلی دلخواه و غیرمنطقی تفسیر میکند. حدود ۸۰ درصد مشتریانش اسرائیلی هستند و مجبور است آنها را به امضای فرمهای تحقیرآمیز ملزم کند.
در سطح نهادی، برخی اسرائیلیها بر این باورند که بانک به دنبال جلب رضایت دولت اسپانیا در مذاکرات حساس مربوط به پیشنهاد تملک خصمانه بانک رقیب با نام بیپیویای است و به همین دلیل در اجرای فرمان سلطنتی زیادهروی کرده است.
بازتاب در روابط اقتصادی
کالکالیست نتیجه گرفته است که این وضعیت نشانهای از وخامت روابط اقتصادی مادرید و اسرائیل و افزایش انزوای اسرائیل در بازارهای اروپایی است. دهها اسرائیلی مقیم اسپانیا در حال بررسی انتقال حسابهای خود به بانکهای دیگر هستند، در فضایی مالی که پس از جنگ غزه، خصمانه و پرتنش علیه اسرائیل توصیف شده است.
