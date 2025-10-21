بازیکنان تیم ملی هندبال اسپانیا با حرکتی نمادین علیه اسرائیل اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی زنان هندبال اسپانیا، در مرحله مقدماتی قهرمانی اروپا ۲۰۲۶ به مصاف اسرائیل رفت. این دیدار بدون حضور تماشاگر و رسانه برگزار شد و با پیروزی قاطع اسپانیا ۳۸-۲۲ پایان یافت، اما نتیجه ورزشی تحت تأثیر حرکت نمادین بازیکنان قرار گرفت. آنها روی کفشهایشان نقاشیهای هندوانه داشتند؛ نمادی تاریخی حمایت از فلسطین که رنگهای پرچم آن (قرمز، سیاه، سفید و سبز) را نشان میدهد و پس از ممنوعیت پرچم فلسطین توسط اسرائیل بعد از جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۶۷ و اشغال غزه و کرانه باختری، به نمادی از مقاومت تبدیل شد.
ساعات پیش از مسابقه، بازیکنان اسپانیایی بیانیهای مشترک به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی، در شبکههای اجتماعی منتشر کردند، که در آن نارضایتی عمیق خود از بازی مقابل اسرائیل را بیان کردند. متن بیانیه چنین آغاز میشود: «با وجود وظیفه بازی کردن، نمیتوانم آنچه خارج از زمین مسابقه اتفاق میافتد را نادیده بگیرم. به عنوان ورزشکار، نمیتوانم مسابقه ورزشی را از واقعیتی که هر روز زندگی افراد بیگناه را تحت تأثیر قرار میدهد، جدا کنم.» بازیکنان افزودند: «همبستگی من با مردم فلسطین است که تحت نسلکشی قرار دارند و خانههایشان ویران شده است. این موضوع سیاسی نیست؛ این مسئله انسانیت، کرامت و عدالت است. (...) من بازی میکنم، اما با بیتفاوتی بازی نمیکنم.»
سرمربی اسپانیایی، آمبروس مارتین، در مصاحبهای با روزنامه مارکا از این مسابقه انتقاد کرد و گفت: «ما ورزشکار هستیم، اما انسان هم هستیم. آنچه در حال رخ دادن است را میبینیم و جدا کردن خود از این وضعیت سخت است.» او تأکید کرد که تیم مجبور به بازی است و در غیر این صورت جریمه خواهند شد و افزود: «درک اینکه چه اتفاقی میافتد دشوار است. ما بازی میکنیم چون مجبوریم، وگرنه جریمه میشویم. بازی مقابل کشوری که هیچ حقوق بشری، از جمله حق زندگی، را رعایت نمیکند دشوار است.»
حرکت نمادین تیم ملی اسپانیا در حمایت از فلسطین با نماد هندوانه در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت و به عنوان نمادی قدرتمند و همسو با اصول انسانی بزرگ داشته شد، در حالی که برخی ترکیب سیاست و ورزش را نقد کردند. بازیکنان ترجیح دادند با سکوت سیاسی غیرهمسو با اسرائیل، پیام همبستگی با مردم فلسطین را منتقل کنند، در حالی که در سالن خالی صدای گامها و تشویقها پژواک داشت.
این رخداد نشان میدهد که شرایط پیرامون اسرائیل و نقض مداوم حقوق بشر، هر رقابتی با تیمهای آن کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و شجاعت ورزشکارانی که از طریق نمادین پیام همبستگی با مردم فلسطین را منتقل میکنند، برجسته میشود.
