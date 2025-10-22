به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ »علی التمیمی» کارشناس حقوقی اظهار داشت: «قطع جریان آب از سوی ترکیه، به عراق این حق را میدهد که به دلیل آسیبهای ناشی از کاهش ورودی آب، به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کند.»
وی که با خبرگزاری المعلومه گفتوگو میکرد، افزود: «ترکیه با ساخت سدها و جلوگیری از ورود آب به عراق، قوانین و توافقنامههای بینالمللی را نقض کرده است.»
التمیمی همچنین خاطرنشان کرد: «جنگهای آبی جنایت علیه بشریت محسوب میشوند و عراق میتواند از طریق سازمان ملل و شورای امنیت، خواستار ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی شود.»
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: «عراق حق دارد برای تضمین حقوق آبی خود به داوری بینالمللی متوسل شود. افزون بر این، توافقنامههایی میان عراق و ترکیه وجود دارد که قدمت برخی از آنها به بیش از صد سال میرسد و آخرین مورد آن حدود ۲۰ سال پیش امضا شده و چارچوب روابط آبی میان دو کشور را مشخص میکند.»
