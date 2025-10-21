الربیعی: الحشد الشعبی نمایندۀ تمامی اقوام و طوایف عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو پیشین کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» گفت: الحشد الشعبی خط قرمز است و هرگونه فشار یا دخالت خارجی در نحوه تعامل با این نهاد ملی را به‌شدت رد می‌کنیم.

وی گفت: «الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی ملی است که در نبردهای آزادسازی، ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده و نقش کلیدی در تقویت امنیت داخلی عراق دارد. این نهاد دارای پوشش قانونی و قانون اساسی روشن است.»

الربیعی افزود: «هرگونه تلاش خارجی از سوی هر کشوری برای دخالت در ساختار یا عملکرد این نهاد ملی، به‌طور کامل مردود است. الحشد الشعبی برای ما خط قرمز است، زیرا متعلق به همه مردم عراق بوده و نماینده تمامی اقوام و طیف‌هاست.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «ادامه فعالیت الحشد الشعبی به معنای تقویت امنیت عراق و توانایی آن در مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی است. بنابراین، هرگونه تلاش برای تضعیف این نهاد با واکنش قاطع مواجه خواهد شد، چرا که الحشد الشعبی یکی از ستون‌های اصلی تحقق ثبات ملی به‌شمار می‌رود.»

...............................

پایان پیام/ 167