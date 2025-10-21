پارلمان ترکیه مأموریت نظامیان این کشور در عراق و سوریه را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان ترکیه روز سهشنبه با تمدید مجوز استقرار نیروهای نظامی این کشور در خارج از مرزها، بهویژه در عراق و سوریه، برای مدت سه سال دیگر از ۳۰ اکتبر (۸ آبان) موافقت کرد. این تصمیم در جریان جلسهای که به بررسی یادداشت ریاستجمهوری ترکیه اختصاص داشت، به تصویب رسید.
براساس گزارش خبرگزاری آناتولی، هدف از این تصمیم مقابله با حملات احتمالی علیه ترکیه از سوی گروههای تروریستی مستقر در عراق و سوریه عنوان شده است.
در یادداشت ریاستجمهوری که با امضای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، ارائه شد، آمده است: تهدیدهای تروریستی در مناطق مرزی جنوبی کشور همچنان ادامه دارد و نبود ثبات دائمی در این مناطق، خطراتی جدی برای امنیت ملی ترکیه ایجاد میکند.
همچنین در این یادداشت بر پایبندی ترکیه به حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و ثبات عراق تأکید شده است.
در بخش دیگری از یادداشت آمده است: در راستای خواستهها و نیازهای دولت کنونی سوریه و به منظور تقویت توان این کشور در مبارزه با تروریسم و حمایت از تلاشهای بینالمللی و ملی، اتخاذ تدابیر لازم در برابر هرگونه تهدید و اقدام علیه امنیت ملی ترکیه ضروری است. همچنین، بر اهمیت ادامه تلاشها برای برقراری ثبات پایدار در سوریه تأکید شده است.
