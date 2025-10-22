به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمتر از سه هفته مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، ائتلاف چارچوب هماهنگی با بحرانی داخلی و نشانه‌های آشکار از شکاف‌های عمیق بر سر جایگاه و آینده سیاسی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور مواجه است. در جدیدترین تحول، شش نماینده شیعه پارلمان عراق با ارائه شکایتی رسمی علیه السودانی، او را به تخلفات انتخاباتی متهم کردند؛ شکایتی که از سوی دادستانی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد و پاکدستی ارجاع شده است.

براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، این نمایندگان السودانی را به سوءاستفاده از مقام برای اهداف انتخاباتی، واگذاری زمین به کارمندان و صدور تقدیرنامه‌های رسمی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی متهم کرده‌اند؛ اقدامی که نقض سند شفافیت انتخاباتی امضا شده در ماه آگوست گذشته به شمار می‌آید.

شکایت بی‌سابقه از درون اردوگاه شیعی

شاکیان شامل یوسف الکلابی، یاسر الحسینی، فالح الخزعلی، علاء الحیدری، هیثم الفهد و محمد نوری هستند که از جریان‌های مختلف شیعی در پارلمان عراق می‌باشند. همین تنوع سیاسی باعث شده است که این شکایت فراتر از یک اقدام قضایی ساده تعبیر شود و نشانه‌ای از رقابت جدی بر سر قدرت در درون ائتلاف چارچوب هماهنگی باشد. این نخستین شکایت رسمی از سوی نمایندگان شیعه عراق علیه نخست‌وزیر این کشور است که خود از اردوگاه شیعی برخاسته است.

با این حال، علی الکنانی، از چهره‌های برجسته چارچوب هماهنگی تأکید کرده است که آنچه رخ می‌دهد انشعاب نیست، بلکه اختلاف دیدگاه‌های طبیعی انتخاباتی است. السودانی همچنان بخشی از ائتلاف است و چشم‌انداز روشنی برای انتخابات آینده دارد.

نارضایتی گروه‌های مقاومت از نزدیکی السودانی به آمریکا

منابع سیاسی آگاه اما از افزایش بی‌سابقه شکاف‌ها در درون ائتلاف چارچوب هماهنگی به ویژه میان السودانی و گروه‌های مقاومت، خبر می‌دهند. به گفته این منابع، بسیاری از این گروه‌ها از صعود سیاسی السودانی و به‌ویژه دیدار اخیر او با دونالد ترامپ در شرم‌الشیخ نگرانند؛ دیداری که با نشانه‌های سیاسی همراه بود و به باور منتقدان، بیانگر گرایش او به همکاری با ایالات متحده آمریکا و دور شدن از محور مقاومت است.

منابع مذکور می‌گویند السودانی در سخنرانی‌ها و مواضع اخیر خود، به دیدگاه آمریکایی در زمینه خلع سلاح و محدود کردن گروه‌های مقاومت نزدیک شده است؛ موضوعی که باعث نارضایتی شدید این گروه‌ها شده است.

رقابت انتخاباتی و نگرانی از نفوذ فزاینده السودانی

به گفته علی الحبیب پژوهشگر مسائل سیاسی، شکایت نمایندگان بازتابی از رقابت شدید انتخاباتی درون چارچوب هماهنگی است. او می‌گوید: بسیاری از جریان‌های سنتی شیعی از افزایش نفوذ مردمی السودانی به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی عراق نگرانند. این مناطق پایگاه سنتی قدرت احزاب قدیمی شیعه است.

وی افزود: این رقابت دیگر فقط میان السودانی و برخی رهبران خاص نیست؛ بلکه تمامی ساختار ائتلاف را درگیر کرده است و بیم آن می‌رود که در صورت انتخاب مجدد او، توازن قدرت در داخل اردوگاه شیعی به‌کلی تغییر کند.

پیام انتخاباتی السودانی به رقبای درون ائتلاف

السودانی علی‌رغم این فشارها، کارزار انتخاباتی خود را با قدرت ادامه می‌دهد و خود را مرد دولت و سازندگی معرفی می‌کند. او در یک تجمع انتخاباتی در استان نینوا گفت: نبرد آینده میان کسانی است که می‌خواهند ناکامی و فساد گذشته را تکرار کنند و کسانی که به دنبال توسعه و اصلاح هستند. ما دولتی قوی می‌خواهیم که به مردم تکیه کند و اعتماد میان مردم و دولت را بازگرداند.

این سخنان از سوی ناظران به عنوان پیامی مستقیم به مخالفان او در داخل چارچوب هماهنگی به ویژه ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی تفسیر شده است.

آینده مبهم ائتلاف و احتمال انشعاب

با وجود تشدید تنش‌ها، برخی منابع نزدیک به تصمیم‌گیران در بغداد معتقدند بحران فعلی الزاما به انفجار نهایی منجر نخواهد شد. اما همین منابع تأکید می‌کنند ادامه شکایت‌ها، اتهامات و کارزارهای تخریبی می‌تواند به انشعاب واقعی در ائتلاف چارچوب هماهنگی بیانجامد؛ به‌ویژه اگر السودانی بخواهد خود را نامزد مستقل از رهبری سنتی معرفی کند یا ائتلافی انتخاباتی فراتر از چارچوب هماهنگی فعلی تشکیل دهد.

کارزار فشار برای جلوگیری از دور دوم

در همین زمینه، محمد الخالدی، سیاستمدار عراقی، در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» گفت: برخی از گروه‌های داخل چارچوب هماهنگی به‌طور جدی تلاش می‌کنند مانع تداوم مسیر سیاسی السودانی شوند و اجازه ندهند او به دور دوم نخست‌وزیری برسد.

وی افزود: این جریان‌ها با طرح اتهامات و باز کردن پرونده‌ها در این مقطع حساس، در پی تخریب چهره او و تضعیف موقعیت انتخاباتی وی هستند؛ چراکه از افزایش محبوبیت او بیم دارند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸