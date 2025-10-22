  1. صفحه اصلی
سردار قاآنی در سفری اعلام‌نشده وارد بغداد شد

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱
کد خبر: 1741490
یک منبع امنیتی عراقی از ورود فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی عراق از ورود سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بغداد پایتخت عراق در سفری اعلام‌نشده خبر داد.

این منبع در گفت‌وگو با پایگاه السومریة نیوز اظهار کرد: در سفری غیرعلنی، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، وارد بغداد شده است.

وی افزود: قرار است که سردار قاآنی در جریان این سفر با شماری از رهبران و فرماندهان گروه‌های عراقی دیدار و گفت‌وگو کند. جزئیات بیشتری از زمان و محتوای دیدارها منتشر نشده است.

