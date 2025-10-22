به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در دومین نشست تخصصی آموزش و تعالی سرپرستان حوزه معارف اسلام ناب که روز چهارشنبه در سازمان دارالقرآن برگزار شد، بر ضرورت تقویت بنیان‌های معرفتی و فکری نیروهای انقلابی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کار اساسی ما تحکیم بن‌مایه‌های فکری جامعه است، گفت: این مسیر، مجاهدت و صبر می‌طلبد و اگرچه زمینه‌های کار فراوان نیست، اما چون پای تکلیف در میان است، با اراده‌ای پولادین وارد میدان شده‌ایم. رهبر معظم انقلاب بارها بر محکم کردن مبانی فکری و تقویت معارف تأکید داشته‌اند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این طرح، کاری پایدار و بلندمدت است. میان فعالیت تبلیغی و تعلیم و تربیت مرزی وجود دارد؛ ما در پروژه‌هایی مانند زندگی با آیه‌ها برای فهم عمومی از قرآن از ابزارهای ترویجی مانند موشن‌گرافی بهره می‌گیریم، اما در آموزش، هدف فهم عمیق آیات است.

حجت الاسلام والمسلمین قمی تأکید کرد: نباید به کمیت‌گرایی و شتاب‌زدگی دچار شویم. کیفیت شرکت‌کنندگان در اولویت است و اگر نیت‌های غیرخالص وارد این مسیر شود، از ارزش کار کاسته می‌شود. این حرکت، تبلیغاتی نیست، بلکه تربیتی است و مروجان آن معرفت‌جویان دوره‌های نخست خواهند بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد همه وجود خود را وقف اسلام کند، باید برداشت دقیق و عمیقی از اسلام ناب داشته باشد. ما مکلفیم در عرصه تربیت و آموزش، معارف غنی و مستحکم را به تشنگان معرفت عرضه کنیم.

تربیت نیروی انسانی، رکن تمدن اسلامی است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حزیراوی، قائم ‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با تأکید بر اهمیت تربیت نیروی انسانی متعهد و عالم، اظهار داشت: نیت ما انجام کاری عمیق و طلبگی در مسیر تولید نیروی انسانی است؛ حرکتی که اگر با دقت‌های علمی و فکری همراه شود، به پدیده‌ای تمدنی تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه برای ایجاد تمدن اسلامی باید فکر تولید کرد و انسان تربیت نمود، افزود: ثمرات مراکز معارف اسلامی به‌زودی در سراسر کشور آشکار خواهد شد. تجربه نشان داده که در هر پروژه‌ای نخستین چالش ما، کمبود نیروی انسانی کارآمد بوده است. امام علی(ع) فرمودند: دقت در برنامه‌ریزی ما را بیش از تهیه امکانات به مقصد می‌رساند.

حجت الاسلام والمسلمین حزیراوی گفت: مشکل اصلی ما در کادرسازی و تربیت نیرو است، زیرا درباره یک نظام فکری فاخر و عمیق سخن می‌گوییم که هر کسی توان تحمل آن را ندارد. نظام فکری امامین انقلاب، پدیدآورنده و پروراننده یکی از بزرگ‌ترین تحولات تاریخ بشر است.

قائم ‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت انسجام فکری و کاهش اختلافات افزود: برخی به دلیل شباهت‌ها با ما همراه می‌شوند و برخی به‌خاطر تفاوت‌ها مقابل ما می‌ایستند؛ باید تلاش کنیم اشتراکات را تقویت و افتراقات را کاهش دهیم. امروز در دوران جامعه پلتفرمی هستیم؛ جایی که افکار و اندیشه‌ها توسط فناوری‌ها شکل می‌گیرند، نه ساختارهای سنتی.

وی در پایان اظهار داشت: حرکت مهمی آغاز شده است؛ باید با جدیت و دقت ادامه یابد. اگر قرار است کاری ماندگار و اثرگذار در کشور شکل بگیرد، لازم است سخت‌گیری، نظم و پیگیری مداوم در آن رعایت شود.



