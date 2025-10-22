«آستانه اجابت» میزبان تجلیل از نویسنده «خانوم ماه»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، چهارمین نشست از سلسله محافل ادبی «آستانه اجابت» با حضور چهرههای فرهنگی و ادبی استان فارس در شبستان شهدای حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار شد. در بخش ویژه این مراسم، از ساجده تقیزاده، نویسنده کتاب «خانوم ماه»، به عنوان مهمان افتخاری مهرماه تجلیل شد و لوح یادبود و هدایایی به وی اهدا گردید.
این محفل ادبی که سهشنبههای هر ماه پس از نماز مغرب و عشا برگزار میشود، با هدف گسترش فرهنگ ادبی، تبیینی و معنوی و تقویت پیوند میان اهالی قلم و ادب در فضایی صمیمی و معنوی شکل گرفته است.
سلیمان مهدوی، معاون فرهنگی حرم مطهر، با اشاره به نقش این حرم بهعنوان قطب فرهنگی، اظهار کرد: نشستهای «آستانه اجابت» بستری برای تعامل ادبی و معنوی میان شاعران و نویسندگان جوان و پیشکسوت فراهم کرده است.
در این برنامه، قرائت اشعار آیینی، تبیینی و طنز، بیان اهداف محفل، و گفتوگوهای فرهنگی پیرامون نقش زن در ادبیات دفاع مقدس با محوریت کتاب «خانوم ماه» از جمله بخشهای اصلی مراسم بود.
