به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «محمد ترابیان» مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مازندران امروز چهارشنبه، 30 مهر 1404 در گفت‌وگویی با بیان اینکه مرحله مقدماتی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مهمانی آیه ها در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با نام نویسی ۶۰۰ نفر از ۶۶ کانون فرهنگی هنری مساجد استان در سامانه بچه های مسجد برگزار شد، اظهار کرد: ۲۳ شبکه رابطین مساجد دیارعلویان در این زمینه با ستاد مساجد استان همکاری کردند.

وی بیان تفسیر، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، قرائت تقلیدی، ترجمه‌خوانی، مربی قرآنی کودکان، نقاشی آیات، صحت اذکار نماز، حفظ موضوعی قرآن، حفظ جزء ۳۰ قرآن و حفظ کل قرآن و رشته‌های اذان و مکبری ویژه برادران را رشته های این دوره از مسابقات برشمرد و افزود: ۵ تیم قرآنی خواهران و ۱۲ تیم قرآنی برادران به مرحله استانی هفدهمین دوره مسابقاتی مهمانی آیه ها (مدهامتان) راه یافتند.

حجت الاسلام ترابیان با یادآوری این که ۲ تیم از شهرستان نکا به مرحله ملی این دوره از مسابقات راه یافتند، گفت: کانون های فرهنگی هنری منهاج و مصباح الهدی نمایندگان مازندران در هفدهمین دوره مسابقات مدهامتان هستند.

مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مازندران با بیان اینکه مرحله کشوری این دوره از مسابقات ۲۰-۲۳ آبان ماه جاری به میزبانی همدان برگزار می شود، ادامه داد: «معصومه محمد نژاد» قصه‌گویی قرآنی، «افسانه خانجانی» حافظ کل قرآن کریم، «ربابه فغانی» حفظ موضوعی قرآن، «فائزه زنده دل» قرائت ترتیل، «مریم عزیزی» قرائت ترتیل، «زینب قنبری» صحت اذکار نماز، «ملیکا عباسی» ترجمه خوانی، «ضحی خانجانی» نقاشی آیات، «زهرا قربانی» حافظ جز ۳۰ قرآن کریم در قالب تیم قرآنی خواهران مساجد مازندران اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: «علی رمضانی» قرائت تقلیدی، «طاها محمدی حمیدی» قرائت ترتیل، «ابوالفضل ذکریا» اذان، «سیدمحسن عقیلی» مکبری، «ارمیا رئیسیان» نقاشی آیات، «عبدالله پوروایی» حفظ موضوعی قرآن کریم، «محمد لائینی» حافظ کل قرآن کریم، «امیرمحمد علی‌نژاد» قرائت تحقیق، «احمدعلی اسماعیلی» قرائت ترتیل، «احسان ابراهیم‌نیا» ترجمه خوانی، «محمد جواد قاسمیان» اذان، «رضا کاظمی» کتابت قرآن، «مرتضی زارع» صحت اذکار نماز، «محمد ابراهیم عبدی» حافظ جز ۳۰ قرآن کریم، «رضا محمدنژاد» دعاخوانی نیز ذیل تیم قرآنی برادران مساجد مازندران برای رقابت با دیگر متسابقین مسابقات ملی مدهامتان در همدان حضور خواهند یافت.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴