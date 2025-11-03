به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، در نشست خبری هفدهمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان» که روز دوشنبه در سالن جلسات ستاد هماهنگی برگزار شد، اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که برای احیای ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، یا به تعبیر بهتر برای احیای جاذبه‌های مسجد در جذب نوجوانان و جوانان تأسیس شدند، از سال ۱۳۷۲ در حوزه‌های مختلفی ازجمله هنر، کتاب و کتاب‌خوانی، رسانه و به‌ویژه قرآن فعالیت دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری افزود: یکی از بارزترین نمادهای فعالیت قرآنی کانون‌های مساجد، طرح «تلاوت نور» است که از سال‌ها پیش در کشور آغاز شد و امروز ۱۶ هزار پایگاه رسمی تلاوت نور در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فعال است. در این برنامه، پس از نماز، اعضای مسجد یک صفحه از قرآن کریم را تلاوت کرده و یکی از بزرگان یا امام جماعت، ترجمه یا تفسیر کوتاهی از آن آیه را برای حاضران ارائه می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری ادامه داد: در کنار این طرح، مسابقات قرآنی «مدهامتان» نیز یکی از جریان‌های قرآنی اثرگذار در مساجد است که هم‌زمان با برنامه تلاوت نور آغاز شد. سال گذشته بنا بود مرحله کشوری مسابقات برگزار شود، اما با تأخیر مواجه شد. امروز خوشبختانه با بازنگری جدید و از نقطه‌ی صفر، این مسابقات با رویکردی تازه و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن، در حال برگزاری است.

وی افزود: مقصود از «پایگاه قرآن در مسجد» دو محور اصلی دارد؛ نخست، رقابت میان مساجد در کار دینی و قرآنی و تشکیل تیم‌های قرآنی قوی برای رقابت با دیگر محلات، و دوم، برپایی مجالس تلاوت قرآن که در آن قاریان خوش‌صوت برای مردم تلاوت کنند و مردم برای شنیدن تلاوت زیبا و تأمل در آیات الهی گردهم آیند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار داشت: این طرح در قالب برنامه هفتم توسعه کشور نیز پیشرفت خواهد کرد و یکی از احکام این برنامه، تأسیس پایگاه‌های قرآنی در مساجد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اگر ما امروز این فعالیت‌ها را انجام می‌دهیم، به نمایندگی از وزیر محترم ارشاد و مجموعه همکاران وزارتخانه در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷ هزار و ۴۳۷ مسجد کشور به طرح «مسجد، پایگاه قرآن» پیوسته‌اند، گفت: از این تعداد، بیش از ۷۰۰ مسجد تنها در چند ماه نخست امسال به این طرح اضافه شده‌اند. هر مسجد برای دریافت مجوز فعالیت در سامانه «بچه‌های مسجد»، باید لوازم و شرایط مقدماتی را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری ادامه داد: روح حاکم بر این مساجد بر پایه دو محور اصلی، یعنی برگزاری مجالس تلاوت و کار تیمی قرآنی استوار است. البته کار تیمی دشوارتر است، اما اکنون ۷۴۰۰ مسجد آماده حضور در دوره هجدهم مسابقات و تشکیل تیم‌های قرآنی ویژه خود هستند.

وی با اشاره به تجربه موفق مسابقات تیمی در سال گذشته گفت: در این دوره تیم‌ها مستقیماً از مساجد برخاسته‌اند. ما در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، تصدی‌گر اجرای برنامه‌ها نیستیم، بلکه وظیفه‌مان نهادسازی و توانمندسازی فعالان مسجدی است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور توضیح داد: مسجد، نهادی عمومی و مردمی است که مدیریت طبیعی آن با امام جماعت است. نهادهایی مانند پایگاه بسیج و کانون فرهنگی هنری مسجد نیز ذیل مدیریت امام جماعت، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را سامان می‌دهند. وظیفه ما تقویت این فعالان و فراهم کردن زمینه رشد و شناسایی استعدادهای قرآنی درون مساجد است؛ یعنی قاری، حافظ، مکبر و مربی قرآنی مسجدی باید شناسایی و توانمند شوند تا چرخه تربیت قرآنی در مسجد پایدار بماند.

ملانوری با اشاره به آثار این طرح گفت: یکی از برکات طرح «مسجد، پایگاه قرآن» این است که تاکنون ۴۰۰۰ نفر در سامانه اعلام آمادگی کرده‌اند تا در مسجد خود یا دیگر مساجد محله و شهرشان تلاوت قرآن انجام دهند. این سامانه امکان ارجاع و همکاری میان مساجد را نیز فراهم کرده است.

وی افزود: ویژگی برجسته دوره هفدهم مسابقات این است که تیم‌ها خالصانه و مخلصانه از دل مساجد برخاسته‌اند. ممکن است برخی فعالان قرآنی از دیگر سازمان‌ها در این رقابت حضور نداشته باشند، اما در عوض، این مسابقات زمینه توانمندسازی تیم‌های قرآنی مسجدی را فراهم کرده است؛ تیم‌هایی که از مسجد شروع می‌کنند و برای مسجد می‌مانند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در پایان گفت: امیدواریم دوره هفدهم جشنواره قرآنی «مدهامتان» فصل تازه‌ای در فعالیت‌های قرآنی مساجد باشد و بتواند مسابقات قرآنی و مقاومت را در فضای جدیدی قرار دهد. استان همدان که به دارالمؤمنین و دارالمجاهدین معروف است، به همت مسئولان و همراهی مردم متدین خود، میزبانی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهمتان» با شعار نورانی «مهمانی آیه ها» را بر عهده گرفته است. این رویداد از ۲۰ آبان تا ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.

