به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، در نشست خبری هفدهمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان» که روز دوشنبه در سالن جلسات ستاد برگزار شد، به تشریح روند برگزاری این رویداد پرداخت.

«حمید نیلی» با بیان اینکه تاکنون ۱۶ دوره از این جشنواره به‌صورت کشوری برگزار شده است، گفت: جشنواره مدهامتان به نوعی بزرگ‌ترین رویداد رقابتی بچه‌های مسجد به شمار می‌رود و اکنون به ایستگاه پایانی هفدهمین دوره آن نزدیک می‌شویم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد جشنواره در این دوره افزود: در ادوار گذشته، مسابقات بر اساس مأموریت ذاتی مسجد تعریف نشده بود، در حالی‌که ما باید در این رویداد بر پایه مأموریت فرهنگی و دینی مسجد حرکت کنیم. در کشور مسابقات متعددی در حوزه ملی و بین‌المللی قرآن برگزار می‌شود، اما ویژگی جشنواره مدهامتان این است که محور آن مسجد است و این رویکرد جدید، آن را از دیگر نهادهای قرآنی متمایز می‌کند.

وی ادامه داد: در این دوره تصمیم گرفته شد مسابقات به‌صورت گروهی و تیمی برگزار شود. بر اساس آمار، ۸۸۶ کانون در مرحله مقدماتی شرکت کردند، ۳۰۰ کانون در مرحله استانی حضور یافتند و در نهایت ۵۰ کانون به مرحله کشوری راه یافتند. در مجموع ۱۳۳۲ تیم در مرحله مقدماتی، ۳۸۲ تیم در مرحله استانی و اکنون ۵۷ تیم در مرحله کشوری حضور دارند که در استان همدان به رقابت خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با اشاره به حضور گسترده فعالان قرآنی گفت: بیش از ۱۲۰۰ نفر در مراحل مقدماتی شرکت کردند که از میان آنان ۶۱۲ نفر به مرحله کشوری راه یافتند. رشته‌های مسابقاتی شامل قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، ترتیل، حفظ کل قرآن، حفظ جزء ۳۰، حفظ موضوعی، اذان، صحت اذکار نماز، ترجمه‌خوانی، دعاخوانی، مکبری، مربی قرآنی کودک، قصه‌گویی قرآنی و بیان تفسیر است. در مرحله مقدماتی بیش از ۱۲ هزار نفر شرکت داشتند.

وی با تأکید بر پیوند این جشنواره با مأموریت مسجد افزود: جشنواره مدهامتان شاکله‌ای دارد که بر محور مسجد به‌عنوان پایگاه قرآن تعریف می‌شود و ما سعی کرده‌ایم در تمامی مراحل این رویکرد را حفظ کنیم. مرحله نهایی جشنواره از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در استان همدان برگزار خواهد شد.

نیلی در ادامه یکی از ویژگی‌های متمایز این دوره را برگزاری برنامه‌های جمعی دانست و اظهار کرد: در کنار رقابت‌های اصلی، همایش تکریم خادمان طرح "مسجد پایگاه قرآن" برگزار می‌شود و ۵۷ محفل قرآنی به یاد ۵۷ شهید والامقام استان همدان در جنگ دوازده‌روزه تدارک دیده شده است.

وی در پایان با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی این رویداد گفت: قطعاً هر حرکت نو با چالش‌هایی همراه است. تلاش داریم در فاصله ۱۲ تا ۱۴ روز پس از پایان جشنواره، نگاهی آسیب‌شناسانه به این دوره داشته باشیم تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. امیدواریم جشنواره مدهامتان مایه خیر و برکت برای جامعه قرآنی و فرهنگی کشور باشد.

