به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید میرتقی حسینی گرگانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، در دیدار با جمعی از پژوهشگران و برگزارکنندگان مراسم سالگرد شهادت علامه شهید آیتالله سید مصطفی خمینی (ره)، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آن شهید بزرگوار گفت: مرحوم آیتالله حاج سید مصطفی خمینی مظلومانه زیست و مظلومانه به شهادت رسید؛ حتی پس از شهادت نیز درباره شأن و منزلت علمی و سلوک رفتاری ایشان آنگونه که شایسته است، سخن گفته نشد و بررسی عمیق و جامعی صورت نگرفت.
وی با اشاره به سخن معروف امام خمینی (قدس سره) درباره فرزندشان افزود: امام راحل اگر سخنی میفرمودند، دقیق و سنجیده بود. ایشان درباره حاج آقا مصطفی فرموده بودند: حاج آقا مصطفی امید آینده اسلام بود. این تعبیر نشان میدهد که از دیدگاه امام، بُعد علمی ایشان بسیار برجسته بوده است.
آیتالله حسینی گرگانی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری هر دو از قلههای علمی جهان اسلاماند و حقیقتاً مرحوم حاج آقا مصطفی نیز از لحاظ علمی در جایگاهی والا قرار داشت. اگر به آثار فلسفی، اصولی، فقهی و تفسیری ایشان با دقت نگریسته شود، روشن میگردد که مرحوم حاج آقا مصطفی نسخه دوم حضرت امام بود.
وی با ابراز تأسف از کمتوجهی به جنبه علمی آن شهید بزرگوار تأکید کرد: متأسفانه تنها به بُعد سیاسی و مسئله شهادت ایشان پرداخته شد و از قدرت علمی ایشان سخنی به میان نیامد. لازم بود ابعاد علمی و سیاسی توأمان معرفی میشد تا جامعه بیش از پیش با شخصیت جامع مرحوم آیتالله شهید حاج سید مصطفی خمینی آشنا شود.
