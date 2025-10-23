  1. صفحه اصلی
تلاش خانواده نتانیاهو برای عفو وی ادامه دارد

۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲
منابع خبری صهیونیست از تکاپوی همسر بنیامین نتانیاهو برای عفو وی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «سارا نتانیاهو» همسر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل از وزرای حزب لیکود خواسته است تا نامه‌ای خطاب به «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای درخواست عفو نتانیاهو امضا کنند.

لازم به ذکر است که تاکنون چندین جلسه دادگاهی نتانیاهو به اتهامات فساد مالی، رشوه، کلاه‌برداری و خیانت در امانت برگزار شده است؛ نتانیاهو نیز برای فرار از این جلسات به هر ریسمانی از جمله طولانی کردن جنگ غزه و تشدید حملات علیه لبنان چنگ زده است.

