به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لباس سنتی «مسواتی سوم» پادشاه کشور اسواتینی، در دیدار رسمی با «ولید الخریجی» معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی، که به این کشور سفر کرده بود، توجه و واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخت.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در این دیدار روابط دوجانبه میان دو کشور و راههای تقویت همکاریها در زمینههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تحولات بینالمللی و تلاشهای مشترک در این زمینه مورد بحث قرار گرفت. در این مراسم، سفیر غیرمقیم عربستان در اسواتینی، فیصل الحربی، و مدیرکل اداره آفریقا در وزارت خارجه عربستان، صقر القرشی، نیز حضور داشتند.
مملکت اسواتینی کشوری بدون مرز آبی در شرق جنوب آفریقاست که تقریباً بهطور کامل توسط آفریقای جنوبی احاطه شده و با موزامبیک نیز مرز مشترک دارد. این کشور دارای جغرافیایی کوهستانی در غرب و دشتهای کمارتفاع در شرق است.
بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، جمعیت این کشور حدود ۱.۱۶ میلیون نفر و مساحت آن ۱۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع است. پایتخت اداری و قضایی آن شهر «مبابانه» و پایتخت قانونگذاری «لوبامبا» است. اسواتینی در سال ۱۹۶۸ پس از استقلال از بریتانیا به اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع پیوست.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما