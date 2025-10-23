به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوحمزه سخنگوی جدید «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر پایبندی کامل این جنبش به توافق آتش‌بس تاکید و خاطرنشان کرد میزان پایبندی دشمن به این توافق را زیر نظر داریم.

به گزارش المیادین، ابوحمزه گفت، این جنگ بر ما تحمیل شد و ورود ما به جنگ، پاسخی به جنایات بی‌پایان اشغالگران در قدس و کرانه باختری و علیه اسرا و محاصره و قتل ساکنان غزه بود.

وی تاکید کرد، سرایا القدس بخشی اساسی از نبرد طوفان الاقصی بود و جنگی که دشمن به راه انداخت، واکنش به عملیات ما نبود بلکه نشان دهنده نیت پنهان دشمن برای نسل کشی در غزه با حمایت نامحدود امریکا بود.

ابوحمزه افزود، ما از دشواری راه و تکلیف بزرگی که بر دوش ما بود آگاه بودیم و با جمعی باایمان از لبنان و یمن و ایران، با دشمن مقابله کردیم.

به گفته ابوحمزه، در این جنگ صدها نفر از جنگجویان و فرماندهان و مسئولان و همکاران جنبش جهاد اسلامی با تخصص‌های مختلف به شهادت رسیدند. همچنین تعدادی از اعضای شورای نظامی سرایا القدس جزء شهدا هستند.

ابوحمزه افزود، ناجی ماهر ابوسیف سخنگوی سرایا القدس از جمله شهدا است.

وی تاکید کرد ما به مبارزه با دشمن در سرزمین خود ادامه خواهیم داد حتی اگر سال‌ها طول بکشد. ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و بر استحکام روابط با همه گروه‌های مقاومت تاکید می‌کنیم.

به گفته ابوحمزه، هیچ گاه روابط بین سرایا القدس و گردانهای القسام قطع نبوده است و ما کاملا به توافق آتش‌بس پایبند هستیم و میزان پایبندی دشمن به این توافق را زیر نظر داریم.

