میرحسینی: «یک ماه مانده» تنها برنامه تخصصی مهدویت در رسانه ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید امیرحسین میرحسینی نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی یک ماه مانده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ویژگی های برنامه یک ماه مانده اظهار کرد: این برنامه، تنها برنامه تخصصی صدا و سیما می باشد که در مورد حضرت مهدی(عج) است. ۱۰ فصل از برنامه یک ماه مانده تاکنون پخش شده است و صدا و سیما به صورت کامل از این برنامه، حمایت می کند. ایده برنامه یک مانده در سال ۱۳۹۵ شمسی مطرح شد و پیش از آغاز این برنامه خدمت علما و مراجع رسیدیم و از آنها نظرشان را در این خصوص پرس و جو کردم.

وی ادامه داد: هر قسمت از برنامه یک ماه مانده ۴۵ دقیقه است که شامل ۱۶ آیتم مختلف است و این برنامه بالاترین درصد رضایت بینندگان را کسب کرده است. صفر تا صد تولید برنامه را هنرمندان قمی انجام می دهند و تجهیزات استفاده شده در برنامه در شهر قم، بی سابقه است. هر فصل برنامه یک ماه مانده ۲۶ قسمت است و اساتیدی همچون حجت الاسلام و المسلمین عالی و حجت الاسلام و المسلمین از کارشناسان این برنامه هستند. در گذشته نیز از ظرفیتی اساتیدی همچون حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و نیز کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه یک ماه مانده استفاده شدند.

تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی یک ماه مانده افزود: سعی کردیم که این برنامه یک برنامه احساسی هم باشد و اقشار مختلف مردم بیننده آن باشند. برنامه یک ماه مانده علاوه بر شبکه سه در شبکه های استانی مختلف هم پخش می شود و آیتم های این برنامه های در شبکه های مختلف به زبان های گوناگون، پخش می گردد. در برخی از فصل های این برنامه از حضور شاعران آیینی از جمله شاعران شهر قم، استفاده کردیم. همچنین آیتمی در برنامه یک ماه مانده داریم که در آن آثار مربوط به مهدویت در عرصه های مختلف را به همراه زندگی نامه صاحبان این اثرها معرفی می شود.

وی خاطرنشان کرد: خلاء محتواها در عرصه های مختلف در زمینه مهدویت وجود دارد و از ظرفیت اساتید حوزه علمیه قم برای نظارت بر محتوای برنامه یک ماه مانده استفاده می کنیم. همچنین در فصل های گذشته، مهمان هایی از کشورهای مختلف برای بازگویی تجربه خود در عرصه مهدویت داشتیم.

سید محمدصادق موسوی کارگردان تلویزیونی این برنامه رسانه‌ای با اشاره به دقت در تولید آیتم های برنامه یک ماه مانده اظهار کرد: سعی کردیم که در تولید این برنامه صدرصد توان خودمان را بگذاریم و از بهترین تجهیزات برای تولیدات آیتم های برنامه استفاده کنیم. هر کدام از آیتم های برنامه یک ماه مانده چندین بار تولید می شود و در نهایت بهترین نمونه در نسخه نهایی برنامه استفاده می شود.

