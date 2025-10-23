به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محسن نخعی مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با حجت الاسلام سید محمد رضا مرتضوی رایزن جدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان ضمن تبریک به حجت الاسلام سید محمد رضا مرتضوی بابت انتصاب وی به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، تاکید کرد: دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) آمادگی خود را جهت هم افزایی و همکاری مشترک با رایزنی فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و اهل بیتی اعلام می نماید.

حجت الاسلام مرتضوی در ادامه ضمن تشکر از حضور مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در رایزنی فرهنگی در خصوص ظرفیت های مشترک دو مجموعه و لزوم برنامه ریزی بر اساس ظرفیت ها و نیازهای فکری فرهنگی جامعه مخاطبین گفتگو کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸