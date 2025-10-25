به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش امل طی مراسمی به مناسبت پایان مأموریت حجت الاسلام و المسلمین سید کُمیل باقر زاده رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آورد. این مراسم با حضور توفیق صمدی، کاردار سفارت ایران در لبنان، سید محمد رضا مرتضوی رایزن جدید فرهنگی ایران در لبنان، محسن نخعی مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) در لبنان، احمد سویدان سفیر لبنان در ایران و جمعی از شخصیتهای سیاسی و مذهبی از جمله حسن الشریفه، بسام العوی، ربیع قبیسی، جمیل حایک، مصطفی فوعانی، خلیل حمدان و علی حایک برگزار شد.
در این مراسم، شیخ حسن عبدالله، مسئول فرهنگی مرکزی جنبش امل لبنان، ضمن سخنرانی گفت: همکاریهای فرهنگی که در دوره حجتالاسلام سید کُمیل باقر زاده آغاز شده، با رایزن جدید نیز ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که رابطه جنبش امل با رایزنی فرهنگی ایران فراتر از روابط سیاسی بوده و ریشهای دینی و معنوی دارد که از امام رضا (ع) و امام موسی صدر تا امام خمینی (ره) امتداد یافته است.
او همچنین حملات علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و آن را تجاوز به نظم جهانی دانست و ابراز اطمینان کرد که ایران با رهبری آیتالله خامنهای از تمام چالشها عبور خواهد کرد.
در ادامه به نقض توافق آتش بس و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و خواستار همبستگی داخلی و دوری از اختلافات سیاسی شد.
حجت الاسلام باقرزاده نیز ضمن قدردانی از جنبش امل، این جنبش را تجسم آیه شریفه «أصلها ثابت وفرعها فی السماء» دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بر تقویت روابط تاریخی با جنبش امل پافشاری دارد. وی از دیدار با خانوادههای شهدای جنبش امل و همکاریهای دانشگاهی به عنوان نمونههایی از این روابط یاد کرد و از حمایتهای نبیه بری رئیس مجلس لبنان به ویژه پس از حملات اخیر، تقدیر نمود.
در پایان، دکتر مصطفی فوعانی، رئیس هیئت اجرایی جنبش امل، با اهدای لوح تقدیر از خدمات حجت الاسلام باقرزاده تجلیل کرد.
