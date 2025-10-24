  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

تجارت ایران با افغانستان از مجموع تجارت با اروپا فراتر رفته است

۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۵
کد مطلب: 1742317
تجارت ایران با افغانستان از مجموع تجارت با اروپا فراتر رفته است

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استان‌های شرق کشور در مشهد گفت: سیاست جدید وزارت خارجه بر پایه گسترش روابط با همسایگان است و امروز تجارت ایران با افغانستان به‌تنهایی از مجموع تجارت با اروپا بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استان‌های شرق ایران عصر پنج‌شنبه، یکم آبان‌ماه، با حضور وزیران امور خارجه و میراث فرهنگی، استاندار خراسان رضوی، سفرای ایران در کشورهای همسایه و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد.

سید عباس عراقچی در این نشست با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای گفت: «تجارت رسمی ایران با افغانستان از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری با افغانستان و پاکستان وجود دارد.»

او با اشاره به سیاست جدید وزارت خارجه افزود: «دیپلماسی استانی بر مبنای تقویت روابط با همسایگان، اولویت اصلی سیاست خارجی ایران است و دفاتر استانی وزارت خارجه، از جمله دفتر مشهد، مأموریت دارند این سیاست را دنبال کنند.»

عراقچی تأکید کرد که در حوزه رفع تحریم‌ها و گره‌گشایی اقتصادی، ارتباط نزدیک با همسایگان نقش کلیدی دارد و باید گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شوند تا ظرفیت‌های منطقه‌ای بهتر به کار گرفته شود.

.............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha