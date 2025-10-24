تجارت ایران با افغانستان از مجموع تجارت با اروپا فراتر رفته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانهای شرق ایران عصر پنجشنبه، یکم آبانماه، با حضور وزیران امور خارجه و میراث فرهنگی، استاندار خراسان رضوی، سفرای ایران در کشورهای همسایه و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد.
سید عباس عراقچی در این نشست با تأکید بر اهمیت همکاریهای منطقهای گفت: «تجارت رسمی ایران با افغانستان از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با افغانستان و پاکستان وجود دارد.»
او با اشاره به سیاست جدید وزارت خارجه افزود: «دیپلماسی استانی بر مبنای تقویت روابط با همسایگان، اولویت اصلی سیاست خارجی ایران است و دفاتر استانی وزارت خارجه، از جمله دفتر مشهد، مأموریت دارند این سیاست را دنبال کنند.»
عراقچی تأکید کرد که در حوزه رفع تحریمها و گرهگشایی اقتصادی، ارتباط نزدیک با همسایگان نقش کلیدی دارد و باید گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شوند تا ظرفیتهای منطقهای بهتر به کار گرفته شود.
