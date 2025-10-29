وزیر خارجه: مذاکره باید از موضع برابر و بر اساس منافع متقابل باشد/ دیپلماسی حتی زیر آتش جنگ برقرار است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در همایش بزرگداشت میرزا محبعلی خان ناظمالملک مرندی در دانشگاه تبریز، با اشاره به جایگاه دیپلماسی در تاریخ ایران، گفت: «رویدادهای اخیر نشان داد دیپلماسی حتی در زیر آتش جنگ برقرار است، اما مذاکره با قلدری و دیکته کردن متفاوت است.»
تجلیل از میرزا محبعلی خان ناظمالملک مرندی
عراقچی در این مراسم با تجلیل از شخصیت تاریخی ناظمالملک مرندی، او را یکی از نمادهای دیپلماسی موفق ایرانی در دوران قاجار دانست و گفت: «ناظمالملک با تیزبینی، اعتماد به نفس و شناخت درست از شرایط زمانه، مأموریت حساس خود را در تعیین حدود کشور به بهترین نحو انجام داد.»
دیپلماسی ایرانی؛ میراث عقلانیت و اقتدار
وزیر خارجه با اشاره به سنت دیوانی ایران زمین، دیپلماسی را نه ابزار موقت برای خروج از بحران، بلکه جلوهای از عقلانیت ماندگار دانست و افزود: «در سنت تاریخی ما، گفتگو بر سه پایه کرامت، صبر و توازن استوار بوده است.»
وی تأکید کرد: «گفتگو نه میدان عقبنشینی است و نه لجاجت؛ بلکه عرصه یافتن نقطه تلاقی میان عزت و مصلحت است.»
دیپلماسی استانی؛ پلی برای ارتباط تمدنی با همسایگان
عراقچی با اشاره به نقش استانهای شمال غربی ایران در تاریخ دیپلماسی کشور، از اجرای دیپلماسی استانی در ارتباط با کشورهای همسایه از جمله روسیه، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه خبر داد و گفت: «نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ما باید نقش مؤثری در تقویت تبادلات مردمی، اقتصادی و فرهنگی ایفا کنند.»
مذاکره با دشمن متجاوز ممکن نیست
وزیر امور خارجه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تهاجم اخیر علیه ایران، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران با دشمن غدّار و متجاوزی که در حین مذاکره از مدار گفتگو خارج شده و به تهدید و تهاجم روی آورده است مذاکره نمیکند.»
وی افزود: «شرط استمرار مذاکره، تعهد به دیپلماسی از موضع برابر و شرط موفقیت آن، پایبندی به منافع متقابل است.»
دعوت به بهرهبرداری از گنجینه اسناد وزارت خارجه
عراقچی در پایان از پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ روابط خارجی ایران دعوت کرد تا از گنجینه اسناد وزارت امور خارجه که مشتمل بر بیش از ۶۰ میلیون برگ سند تاریخی است، بهرهبرداری کنند و زوایای پنهان سیاست خارجی ایران را به جامعه علمی معرفی نمایند.
