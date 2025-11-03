افزایش تدابیر امنیتی در مساجد پیتربروی انگلیس پس از حمله لفظی به نمازگزاران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مساجد شهر پیتربرو در انگلستان پس از وقوع حادثه‌ای توهین‌آمیز در یکی از مراکز اسلامی این شهر، تدابیر امنیتی خود را افزایش داده و ساعات فعالیتشان را محدود کرده‌اند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که فردی در حین اقامه نماز در مسجد «دارالسلام» ، با سر دادن شعارها و اظهارات توهین‌آمیز، فضای مسجد را بر هم زد.

گزارش‌ها حاکی است این حادثه روز ۲۴ اکتبر رخ داده و ویدئویی از ماجرا در فضای مجازی منتشر شده است که در آن فرد مزاحم با به‌کار بردن عبارات موهن از جمله «اسلام فرقه مرگ است»، نمازگزاران را هدف قرار می‌دهد. پلیس بلافاصله در محل حاضر و فرد خاطی را بازداشت کرد.

پلیس کمبریج‌شر اعلام کرده است که گشت‌های خود را در اطراف مساجد پیتربرو افزایش داده و برای تقویت امنیت، همکاری نزدیکی با جامعه مسلمانان دارد. متهم ۵۷ ساله به اتهام آزار مذهبی و حمله به مأمور پلیس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی هرچند برخی اتهامات از جمله توهین نژادپرستانه را رد کرده، اما قرار است در ماه نوامبر دوباره در دادگاه حاضر شود.

در پی این حادثه، «شورای مشترک مساجد پیتربرو» تصمیم به اعمال محدودیت در ساعات فعالیت مساجد گرفت. مقامات مسجد اظهار داشتند این تصمیم به آسانی اتخاذ نشده اما برای حفظ امنیت نمازگزاران، به‌ویژه زنان و کودکان، ضروری است. او تأکید کرد: هرچند این اقدامات خوشایند نیست، اما ایمنی در اولویت قرار دارد.

استیون اشتون رئیس پلیس پیتربرو نیز اعلام کرد که گشت‌های تقویت‌شده در اطراف مساجد ادامه دارد و ایجاد مراکز گزارش جرایم ناشی از نفرت در دست بررسی است تا ارتباط میان پلیس و جوامع اسلامی و سایر ادیان تقویت شود. در همین حال، شورای شهر پیتربرو نیز همکاری نزدیک خود را با پلیس و مسئولان مساجد اعلام کرده است. شابینا قیوم، رئیس شورا، ضمن محکوم‌کردن رفتارهای نژادپرستانه گفت: من نماینده همه جوامع هستم؛ با ایمان یا بی‌ایمان. وظیفه من این است که مردم در کنار هم، هماهنگ و مسالمت‌آمیز زندگی کنند.

