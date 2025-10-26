بانوی روشنگری؛ زینب کبری(س)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ هر قیام دو رکن دارد: خون و پیام. امام حسین (ع) با پیام عدالت خواهی و نثار جان بخش خون این قیام را ساخت. و حضرت زینب (س) پیام این قیام را به بهترین شکل به گوش نسل های پس از خود رساند.
وقتی خیمههای امید در سرزمین کربلا بر زمین افتاد و آفتاب حق در خون غلتید، گمان میرفت که ندای «هَل مِن ناصِر» حسین (ع) در بیابانها گم شود. این بزرگترین خطای محاسباتی یزید و امویان بود. آنها گمان میکردند با شهادت امام حسین (ع) و یارانش، ندای حقطلبی برای همیشه خاموش خواهد شد، اما مشیت الهی جور دیگری رقم خورده بود. شهادت امام حسین (ع) آتشی افروخت که هرگز خاموش نشد. قیام عاشورا از یک حادثه تاریخی به یک «نماد همیشگی مبارزه با ظلم» تبدیل شد. هر جا پرچم اباعبدالله (ع) افراشته شد، لرزه بر اندام دشمن افتاد چرا که در پس این تکه پارچه ی ساده، معانی بزرگ نهفته است؛ پیام عدالت خواهی و آزادگی، پیام ایستادگی در برابر ظلم حتی به قیمت جان!
تاریخ نشان داد که قیام عاشورا با شهادت به پایان نرسید، بلکه با رسالتی عظیم ادامه یافت؛ رسالتی که بر دوقطب صبر و شجاعت، بر دوش بانوی قهرمان کربلا، حضرت زینب (س) نهاده شد. رسالت حضرت زینب (س) در تاریک ترین روزهای تاریخ اسلام و در طوفان ستم پس از شهادت یاران و اهل بیت امام حسین (ع)، از همان ایام اسارت آغاز شد، ایشان نشان دادند که اسارت، پایان ماجرا نبود. حضرت زینب (س) در این صحنه، نقش خود را به عنوان «مبلغ و روشنگر قیام عاشورا» آغاز کرد. ایشان در حالی که غم و مصیبت را در سینه داشت، با شجاعتی کمنظیر، پیام شهیدان را به گوش تاریخ رساند. در دربار ابن زیاد و در مقابل یزید، با سخنرانیهای آتشین و کوبنده خود، پرده از چهره ظالمان برداشت و حقانیت قیام برادرش را فریاد کرد. سخنانی که همچون شمشیر برنده، پایههای حکومت فاسد اموی را به لرزه درآورد. ایشان در پاسخ به ابن زیاد که پرسید: «کار خدا را با برادرت چگونه دیدی؟» فرمودند: «ما رأیت إلا جمیلاً» جز زیبایی ندیدم. این پاسخ، عمق بینش و استواری زینب (س) را نشان میدهد که شهادت را در مسیر خدا زیبا میدید.
ایشان نه تنها رویدادها را نقل کردند، بلکه معنا و مفهوم قیام عاشورا را تبیین نمودند. نقش روشنگرانه حضرت زینب(س) به ما میآموزد که در برابر ظلم و بیدادگری، حتی در سختترین شرایط نیز میتوان و باید ایستاد و حقایق را فریاد زد. ایشان نشان دادند که مبارزه تنها در میدان جنگ نیست، بلکه در میدان بیان حقایق و بیدار کردن وجدانهای خفته نیز ادامه دارد. امروز نیز پیام زینب(س) به ما یادآوری میکند که در برابر تحریفها و سکوتهای تاریخساز، باید همچون ایشان ایستاد و پیام حقانیت را به نسلها انتقال داد.
تاریخ تکرار می شود، یزید و یزیدیان در طی تاریخ بوده و هستند. امروز نیز زینب های زمان روشنگرانه به تبیین عاشورا پرداخته اند. نمونه ای از ظلم و بیداد یزیدیان زمان در غزه در جریان است. آن چه امروز در غزه شاهدش هستیم، سوای از خونی که از مظلومان می ریزد، صبر و استقامت زنان مقاوم محور مقاومت است؛ زنانی که به درستی به حضرت زینب (س) تأسی کرده و در برابر ظلم و بیداد یزید زمانه بیش از دوسال زیر آتش و بمب رسالت خویش که همان مخابره ظلم ظالمان زمانه بر ایشان است را برعهده گرفته اند.
امروز به برکت خون مظلومان و استقامت و روشنگری زنان، جهان بیدار شده است. از بالاترین مقامات کشورهایی چون هلند تا سلبریتی های غرب و شرق عالم از خواننده، بازیگر، فعال رسانه ای و حقوق بشر و ... همه و همه در سراسر جهان فریاد آزادی و عدالت طلبی را سر می دهند و این ها همه حاصل روشنگری زنان محور مقاومت است.
پیام امام حسین (ع) که همان پیروزی خون بر شمشیر بود با شهادتش جهانی و ابدی شد. و این ابدیت حاصل در جای درست ایستادن زینب کبری (س) بود. ایشان اسارت را به یک «کرسی تدریس حقایق» تبدیل کردند و ندای عاشورا را به گوش جهانیان رساندند. فاجعه کربلا چنان تاثیری بر مردم گذاشت که پایههای حکومت فاسد اموی را لرزاند. قیامهای متعددی پس از عاشورا علیه بنیامیه شکل گرفت که همگی از عاشورا الهام میگرفتند. مراسم عزاداری امام حسین (ع) در طول قرنها، پیام عاشورا را زنده نگه داشته است. هر ساله با برپایی مراسم عاشورا، این پیام به نسلهای جدید منتقل میشود.
یزید نه تنها نتوانست صدای عدالتطلبی را خاموش کند، بلکه با جنایت خود، بلندترین و رساترین فریاد تاریخ را ایجاد کرد که پس از چهارده قرن، هنوز در سراسر جهان طنینانداز است. حضرت زینب(س) چراغی برافروخت که پس از چهارده قرن، هنوز روشناییبخش راه حقیقتجویان و آزاداندیشان است. یاد و نام این بانوی بزرگ، همواره نماد مقاومت، آگاهیبخشی و پاسداری از ارزشها خواهد بود.
زهرا صالحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم
