به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت آمریکا در بغداد امروز شنبه اعلام کرد که یک انفجار کنترل‌شده در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در فرودگاه بغداد انجام خواهد شد.

در بیانیه‌ای که سفارت آمریکا از طریق پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، آمده است: یک انفجار کنترل‌شده امروز بین ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت محلی در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک انجام خواهد شد.

این بیانیه همچنین افزود: مقامات عراقی در جریان قرار گرفتند که انفجار کنترل‌شده‌ای روز شنبه، ۲۵ اکتبر، بین ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد، که یک تأسیسات دیپلماتیک آمریکایی است، انجام خواهد شد.

مرکز پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در فرودگاه بین‌المللی بغداد واقع شده است و این اولین بار نیست که چنین انفجاری در این مرکز انجام می‌شود؛ سفارت آمریکا پیش‌تر در ماه ژوئیه نیز از انجام انفجار مشابهی خبر داده بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸