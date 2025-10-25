به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الکرعاوی، رئیس هیئت اجرایی یکی از جنبشهای مردمی عراق، روز شنبه اعلام کرد که حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان برقرار است و اخبار منتشرشده درباره خروج نیروهای آمریکایی از کشور، فاقد اعتبار و نادرست است.
الکرعاوی در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «نیروهای آمریکایی همچنان از طریق پایگاههایی که در آن مستقر هستند، در حال تحرک و فعالیت در عراقاند. آنچه اخیراً درباره خروج این نیروها مطرح شده، صحت ندارد.»
وی افزود: «نیروهای آمریکایی تنها به پایگاههای دیگر منتقل شدهاند و این جابجایی بههیچوجه بهمعنای خروج از عراق نیست؛ بهویژه آنکه ایالات متحده از طریق حضور نظامی خود در عراق، به حمایت از رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی میپردازد.»
الکرعاوی همچنین تأکید کرد: «نیروهای آمریکایی مأموریتهایی دارند که در راستای خدمت به عناصر تروریستی تعریف شدهاند و از آنها هر زمان که لازم بدانند، بهعنوان ابزاری برای اجرای برنامههای خود جهت ایجاد آشوب و بیثباتی در عراق استفاده میکنند.»
گفتنی است این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها درباره آینده حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان ادامه دارد و برخی جریانهای سیاسی خواستار خروج کامل این نیروها از کشور هستند.
