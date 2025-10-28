الدلیمی: فرستاده ترامپ خواستار کنترل هفت وزارتخانه کلیدی در دولت آینده عراق شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالستار محمد الدلیمی، عضو ائتلاف «عزم» اعلام کرد که «مارک ساویا» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات بلندپایه سیاسی عراق اطلاع داده که دولت جدید عراق نباید در تعیین مسئولان مناصب عالی و هفت وزارتخانه کلیدی دخالت کند.

به گفته الدلیمی، ساویا تأکید کرده که انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، و وزرای کشور، دفاع، دارایی، نفت و رئیس بانک مرکزی، باید مطابق با دیدگاه‌های واشنگتن انجام شود و دولت منتخب عراق اجازه دخالت در این موارد را نخواهد داشت، زیرا این مناصب از حساسیت بالایی برخوردارند.

وی افزود که ایالات متحده آمادگی خود را برای همکاری با شخصیت‌های سنی، شیعه و دیگر گروه‌های قومی در چارچوب تشکیل دولتی با ویژگی‌های آمریکایی اعلام کرده است.

طبق اعلام پایگاه المعلومه، الدلیمی همچنین فاش کرد که برخی مقامات بلندپایه تهدید شده‌اند که در صورت عدم تبعیت از مسیر تعیین‌شده توسط آمریکا، پرونده‌های فساد آنان افشا و دارایی‌هایشان در خارج از کشور مصادره خواهد شد.

به گفته این عضو ائتلاف عزم، مارک ساویا در حال اجرای طرح ترامپ برای تسلط کامل بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی در عراق است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عراق در آستانه تشکیل دولت جدید قرار دارد و نگرانی‌ها درباره میزان نفوذ خارجی در روند سیاسی کشور افزایش یافته است.

