مرکز فرهنگی امام حسین (ع) در پاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فرهنگی امام حسین (ع) با همکاری دانشگاه اسلامی «الکوثر» در پاکستان افتتاح شد. آیین گشایش این مرکز با حضور شیخ انور نجفی، نماینده و معتمد آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی در پاکستان، و مشارکت گسترده روحانیون، دانشگاهیان، روشنفکران و اقشار مختلف جامعه از مذاهب و طوایف مختلف برگزار گردید.

در این مراسم، مقالات و پژوهش‌هایی ارائه شد که بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز میان مذاهب اسلامی و ضرورت وحدت و تسامح، با الهام از پیام امام حسین (ع)، تأکید داشت.

شیخ علی القرعاوی، نماینده آستان مقدس حسینی، در سخنان خود در این مراسم، خاطرنشان کرد که امام حسین (ع) همواره بر اتحاد امت اسلامی تأکید داشته و کربلا را به عنوان مناره‌ای برای انسانیت و همگرایی میان ملت‌ها معرفی کرده است.

شیخ انور نجفی نیز ضمن خوشامدگویی به هیئت آستان حسینی، از تلاش‌های همیشگی این نهاد برای گسترش فرهنگ محبت، صلح و همزیستی در سطح جهان تقدیر نمود. همچنین، در ادامه فیلم‌های مستندی درباره پروژه‌های انسانی و خدمات ارائه شده توسط آستان به نمایش درآمد.

استاد عباس الخفاجی، رئیس بخش رسانه آستان حسینی، افتتاح این مرکز را مایه افتخار دانست و آن را پلی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و رسانه‌ای میان آستان و مردم پاکستان معرفی کرد.

مراسم با نمایش فیلم مستندی درباره زیارت اربعین و خدمات ارائه شده به زائران امام حسین (ع) به پایان رسید و با استقبال گسترده و مشارکت فعال مردم همراه بود.

