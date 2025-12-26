به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که هستههای وابسته به گروه داعش، یک گشتِ نیروهای گمرک حکومت جولانی را در جاده حلب – رقه هدف حمله مسلحانه قرار دادند. در این حمله، سه نفر از نیروهای گمرک زخمی شدند و برای درمان به بیمارستانهای نزدیک منتقل گردیدند.
این حادثه موجب افزایش تنش امنیتی در منطقه شد و پس از آن، نیروهای امنیتی حکومت جولانی، چندین گشت برای تعقیب مهاجمان به راه انداختند.
پیشتر دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که افراد مسلح منتسب به داعش، چند عملیات را در مناطق مختلفی از دیرالزور و السخنه، و همچنین در ادلب در مسیر ارتباطی حماة – ادلب انجام دادهاند. به گفته این منبع، این افراد با ایجاد ایستهای بازرسی موقت در جادههای عمومی، خودروهای غیرنظامی را متوقف کردهاند.
دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد که افراد مسلح اقدام به بازرسی خودروها کرده و دستکم یک نفر را در مسیر حماة – ادلب بازداشت کردهاند.
