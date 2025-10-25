به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به رأی مشورتی مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ دیوان بینالمللی دادگستری در مردود دانستن اقدام رژیم صهیونیستی در ممانعت از فعالیت آنروا و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه، نوشت:
نظر مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری راجع به فلسطین (۲۲ اکتبر)، یکبار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد میزند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقضکننده همه هنجارهای حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
دیوان در این رأی مشورتی مجددا تأکید میکند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند؛ اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه این اقلام نشود.
دیوان یادآوری میکند که طبق حقوق بینالملل، گرسنگیدادن بهعنوان ابزار جنگی ممنوع است.
دیوان قبلتر نظر صریحی مبنی بر غیر قانونی بودن اشغالگری و ضرورت پایاندادن به اشغال سرزمینهای فلسطینیان صادر کرده بود.
رژیم صهیونیستی به هیچیک از این اصول و قواعد پایبند نبوده و به صورت مستمر همه را نقض میکند.
دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری ماههاست در حال رسیدگی به اتهامهای مربوط به ارتکاب فجیعترین جنایات بینالمللی، شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند.
بی کیفرمانی ادامهداری که حامیان و توجیهکنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کردهاند، باید پایان یابد.
