به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد ابو سلمیه» مدیر بیمارستان الشفاء، روز شنبه اعلام کرد که وضعیت بهداشتی و درمانی در نوار غزه همچنان بحرانی است و از زمان توقف درگیری‌ها هیچ بهبود اساسی در خدمات درمانی حاصل نشده است.

او تأکید کرد که بیمارستان‌ها به دلیل کمبود شدید تجهیزات و امکانات پزشکی، قادر به ارائه خدمات حیاتی نیستند.

ابو سلمیه در گفت‌وگو با شبکه «المملکه» گفت: «بیمارستان‌ها با کمبود شدید دارو، اتاق‌های عمل، دستگاه‌های آنژیوگرافی قلب و MRI مواجه‌اند، به‌طوری‌که ارائه خدمات درمانی به بیماران و مجروحان تقریباً غیرممکن شده است.»

وی افزود که در نتیجه مستقیم تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که جان بیماران را تهدید می‌کند و منجر به قربانیان جدید به دلیل نبود درمان و مراقبت‌های پزشکی می‌شود، وضعیت سلامت در غزه بیش از دو سال است که در چرخه‌ای از بحران قرار دارد.

ابو سلمیه اعلام کرد که تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۳۵۰۰ عدد قبل از جنگ به ۱۵۰۰ عدد کاهش یافته و ظرفیت بیمارستان‌ها اکنون بیش از ۲۰۰ درصد است. در برخی موارد، پزشکان مجبورند بیماران را برای درمان، روی زمین بستری کنند.

وی همچنین به وجود ۴۲ مجروح نیازمند جراحی فوری اشاره کرد و گفت که بسیاری از عمل‌های جراحی از دو سال پیش به تعویق افتاده‌اند. همچنین کمبود شدید در تجهیزات مراقبت‌های ویژه، اتاق‌های عمل، دستگاه‌های دیالیز و داروهای شیمی‌درمانی برای بیماران سرطانی وجود دارد.

ابو سلمیه تأکید کرد که ورود تجهیزات پزشکی به غزه بسیار محدود است و تنها ۱۰ درصد از نیازهای ضروری تأمین شده‌اند. بیشتر این اقلام نیز پاسخگوی نیازهای واقعی بیماران قلبی، سرطانی، عصبی و موارد اورژانسی نیستند.

او افزود: ارتش اسرائیل تمامی بیمارستان‌های شمال غزه را تخریب کرده و بیشتر مراکز درمانی اولیه از کار افتاده‌اند. بیمارستان‌های باقی‌مانده نیز تنها به‌صورت جزئی فعالیت می‌کنند، در حالی که مردم همچنان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می‌برند.

در پایان، ابو سلمیه وضعیت در غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت که ادامه رنج بیماران و ناتوانی بیمارستان‌ها در ارائه درمان کافی، ابعاد بحران انسانی در این منطقه را روزبه‌روز گسترده‌تر می‌کند.

