حاجی محمد محقق، بر اثر بیماری در آنکارا بستری شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع از بستری شدن حاج محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی در بیمارستانی در شهر آنکارا ترکیه خبر دادند.

منابع می‌گویند رهبر شیعه حزب وحدت اسلامی بر اثر سکته قلبی در این بیمارستان بستری شده است.

این منابع تأکید کردند که وضعیت سلامتی وی ناپایدار بوده و پزشکان از وی مراقبت می‌کنند.

طبق تصاویر منتشر شده، عبدالرشید دوستم، رهبر سیاسی ازبک‌تبار افغانستان برای عیادت از محقق به بیمارستان رفته است.

گفتنی است محمد محقق که چندین دوره نمایندگی در مجلس و معاونت ریاست جمهوری افغانستان در دوران قبل از تسلط طالبان را بر عهده داشت، با روی کار آمدن این گروه به ترکیه رفت و ساکن این کشور شده است.

