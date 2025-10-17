به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داد که این کشور قصد دارد در هفته‌های آینده تجهیزات نظامی به حکومت جولانی تحویل دهد که شامل زره‌پوش‌ها، پهپادها، توپخانه، موشک و سامانه‌های دفاع هوایی است.

مقام‌های ترکیه افزودند که آنکارا و دمشق در حال بررسی گسترش توافق موجود هستند که به ترکیه اجازه می‌دهد نیروهای کُرد را نزدیک مرزهای خود هدف قرار دهد؛ این محدوده از ۵ کیلومتر به ۳۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت تا عملیات‌های نظامی ترکیه در منطقه توسعه یابد.

در نشست سطح بالای ترکیه و حکومت جولانی که روز یکشنبه گذشته در آنکارا برگزار شد، طرفین درباره تحولات جاری و همکاری‌های امنیتی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و کنترل مرزها، بحث کردند. از طرف ترکیه در این نشست، وزیران خارجه و دفاع و رئیس دستگاه اطلاعاتی، حضور داشتند. از طرف حکومت جولانی نیز وزیران خارجه و دفاع و رئیس دستگاه اطلاعاتی در جلسه حضور داشتند.

بلومبرگ گزارش داد که این تجهیزات نظامی در شمال سوریه مستقر خواهند شد و تلاش می‌شود تا از ایجاد تنش با اسرائیل در جنوب کشور جلوگیری شود.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، روابط آنکارا و دمشق به‌سرعت به سمت نزدیکی پیش رفته و این موضوع در قالب دیدارهای سیاسی و امنیتی سطح بالا برای تقویت هماهنگی مشترک و تضمین ثبات در طول مرزهای دو کشور نمود یافته است.

چند روز پیش، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) از رسیدن به توافق اولیه با مقامات حکومت جولانی درباره مکانیزم ادغام نیروهای خود در وزارتخانه‌های دفاع و کشور این حکومت، خبر داد. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در پایگاه نظامی شهر حسکه توضیح داد که مذاکرات جاری میان طرفین در دمشق ادامه دارد.

