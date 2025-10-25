امام جمعه شیعیان غرب کابل: کشورهای همسایه از ما توقع بردگی نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان در غرب کابل میگوید که مداخلات کشورهای منطقه و قدرتهای دنیا، افغانستان را از مسیر رشد فرهنگی، اقتصادی و پیشرفت، عقب انداخته است.
حجتالاسلام عالمی این اظهارات را در نماز عبادی – سیاسی جمعه(۲ آبان) در مصلی اباصالحالمهدی در غرب کابل بیان کرده و گفت که ملت مظلوم افغانستان سالهاست از مداخلات کشورهای منطقه، جهان و قدرتهای مطرح دنیا رنج میبرند؛ مخصوصا در نیم قرن اخیر شاهد تجاوزها، بیرحمیها و مداخلات بیرویه کشورهای منطقه و گاهی همسایگان بوده که متاسفانه این کشور را از مسیر رشد فرهنگی، اقتصادی و ترقی عقب انداخته است.
امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه دوم خود گفت: زیرساختهای کشور ما خراب گردیدند. بافتهای اجتماعی بهم خوردند. روابط حسنه اجتماعی، میهندوستی و همدیگردوستی در این پنجاه سال اخیر به شدت خدشهدار گردیدند.
آقای عالمی با بیان اینکه افغانستان فعلا پیکر زخمی و پر از درد دارد، اظهار داشت: هنوز هم متاسفانه شاهد مداخلات کشورهای بیرونی و برخی از همسایگان هستیم و آنچه میخواهم عرض کنم و دنیا باید بداند این است که قدرتهای بزرگ دنیا، جامعه جهانی و همسایگان ما هیچگاهی توقع و تقاضای بردگی را از ما نداشته باشند. افغانستان بایستی کشور آباد، آزاد، مقتدر، مستقل و یک پارچه بدون مداخلات دیگران باشد.
او تاکید ورزید که از کشورهای منطقه و همسایه انتظار میرود که هیچگونه مداخله در امور افغانستان نداشته باشند و از هرگونه دستدرازی در امور داخلی و سیاسی خودداری نمایند.
حجتالاسلام عالمی افزود: ما مسلمانیم و افغان، از خصوصیتهای دینی ما این است که ایمان و اعتقاد مردم ما نسبت به خداوند متعال و توحید و یکتاپرستی خیلی راسخ است. از لحاظ غرور و غیرت ملی و میهنی، غرور و غیرت مردم ما به اندازهای است که اگر متوجه شوند بیگانگان در امور کشورما، در اقتصاد و منابع طبیعی ما یا در امور داخلی کشور ما تشنه مداخله هستند، همه مردم این آب و خاک از هزاره تا پشتون از تاجیک تا اوزبک، اقلیتها و اکثریتها، شیعه و سنی در برابر بیگانگان همیشه مقتدر، با صلابت و مشت گره کردهاند.
شایان ذکر است، این اظهارات امام جمعه شیعیان در غرب کابل در حالی بیان میشود که اخیرا ارتش پاکستان مناطقی را در شهر کابل بمباران کرد و پس از این بمباران، درگیریهای چند روزه میان دو طرف آغاز شد که سرانجام با میانجیگری قطر و عربستان آتشبس برقرار شد.
