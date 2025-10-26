نبیه بری: وحدت مردم لبنان به من بدهید، پیروزی بر اسرائیل را به شما خواهم داد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، با اذعان به اینکه کشورش در آستانه مرحلهای دشوار و افزایش فشارهای مختلف قرار دارد، وحدت داخلی لبنانیها را کلید اصلی پیروزی بر تهدیدات رژیم صهیونیستی دانست.
به گزارش الجمهوریه، نبیه بری در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه اسرائیل با نقض توافق آتشبس، هدف خود را بر از بین بردن کامل قطعنامه ۱۷۰۱ قرار داده تا لبنان را تسلیم قواعد و اقداماتی کند که حاکمیت و یکپارچگی جغرافیایی این کشور را به خطر میاندازد، اظهار داشت: ما به سازوکارهای مورد تأیید در کمیته «مکانیسم» که همه طرفها را در بر میگیرد، پایبندیم و به طور کامل به قطعنامه ۱۷۰۱ متعهد هستیم و جز اینها هیچ چیز دیگری نداریم.
وی با تاکید بر این مساله که مهمترین چیز برای او، ثبات داخلی و اجماع لبنانیها بر سر تحقق منافع آنها است، با قاطعیت گفت: شما وحدت میان لبنانیها را به من بدهید، پیروزی قطعی بر اسرائیل را به شما خواهم داد.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان درباره انتخابات مجلس نمایندگان نیز با قاطعیت بر برگزاری این انتخابات درماه مه و بر اساس قانون انتخابات فعلی تأکید و هرگونه تأخیر در برگزاری آن، حتی برای یک روز را نیز رد کرد.
او همچنین تکرار کرد: هر مهاجری که میخواهد رأی دهد، باید به لبنان بیاید و حق رأی خود را اعمال کند.
بری در پاسخ به اعتراض برخی طرفها به برگزاری انتخابات بر اساس قانون فعلی که حق رأی کامل به مهاجران را نمیدهد، خاطر نشان کرد: همه با این قانون موافق بودند و کسانی که امروز به آن اعتراض میکنند، هنگام تصویب، از سرسخت ترین حامیان آن بودند.
