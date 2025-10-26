به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، در دیداری رسمی با سفیر ایران در عراق، دکتر آل صادق، بر ضرورت ارتقای خدمات فرهنگی و دینی و تسهیل حضور طلاب و زائران ایرانی در عتبات عالیات تأکید کرد و خواستار همکاری سفارت ایران در عراق برای حمایت از طلاب و زائران شد.
وی در این دیدار گزارشی جامع از فعالیتهای مرکز ارائه و بر ضرورت تسهیل حضور طلاب و زائران ایرانی در عتبات عالیات تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی در این دیدار ضمن اشاره به برنامههای آموزشی، فرهنگی و معنوی مرکز، درخواست همکاری سفارت ایران در عراق برای ارتقای خدمات دینی و فرهنگی و سادهسازی روند اعزام طلاب و زائران را مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: حضور طلاب و زائران ایرانی در عتبات، علاوه بر بعد معنوی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ اسلامی و ارتباط میان حوزههای علمیه دو کشور دارد و تسهیل شرایط میتواند موجب بهرهمندی بیشتر این گروهها شود.
در ادامه، ریاست مرکز خدمات گزارشی از وضعیت مرکز و اقدامات آن برای طلاب ارائه داد و اعلام کرد: اقدامات پیگیری شده برای حمایت از طلاب زائر در عراق در همین سفر بررسی شده است. همچنین وضعیت طلاب ایرانی ساکن نجف مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد که مرکز خدمات، برابر مصوبات هیئت محترم مدیره و با هماهنگی مرکز مدیریت برادران و جامعه المصطفی، برنامههای حمایتی ویژهای برای طلاب ایرانی ساکن نجف طراحی و اجرایی کرده است.
تعامل حوزه نجف با حوزه علمیه قم مثبت است
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، دکتر آل صادق، در ادامه گزارشی از وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق و فعالیتهای سفارت ارائه کرد و بر اهمیت برگزاری جلسات منظم با نماینده مقام معظم رهبری در عراق، آیتالله حسینی، در راستای همکاری، همافزایی و پیگیری مطالبات ایرانیان و طلاب تأکید نمود.
وی همچنین به سفر حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی و استقبال گسترده مراجع و طلاب نجف از ایشان اشاره کرد و افزود: الحمدالله تعامل حوزه نجف با حوزه علمیه قم مثبت است و ارتباطات علمی و همکاریهای خوبی برقرار شده است. لازم است این تعاملات کاملتر و دقیقتر بین مراجع و حوزههای قم و نجف پیگیری شود.
سفیر ایران در عراق به برخی اقدامات سفارت در حوزه اقامت و مسائل درمانی و اداری طلاب ایرانی ساکن در عراق اشاره کرد و تأکید نمود که این اقدامات مورد توجه و حمایت کامل سفارت قرار دارد.
دکتر آل صادق در پایان ضمن استقبال از پیشنهادات مطرحشده، بر اهمیت گسترش همکاریهای فیمابین بین تأکید کرد و آمادگی خود را برای همکاری و تسهیل روند حضور طلاب و زائران اعلام نمود.
گفتنی است، این دیدار در چارچوب تقویت پیوندهای حوزههای علمیه با نهادهای دیپلماتیک ایران در خارج از کشور و ایجاد زمینههای مناسب برای حضور فعال طلاب و زائران در اماکن مقدس عراق برگزار شد.
