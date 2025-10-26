  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

دیدار رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با تولیت حرم امیرالمؤمنین(ع)

۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹
کد مطلب: 1743006
دیدار رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با تولیت حرم امیرالمؤمنین(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در سفر به نجف اشرف با دکتر خرسـان، تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در سفر به نجف اشرف با دکتر خرسـان، تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، راهکارهای همکاری میان مرکز خدمات و تولیت حرم در زمینه حمایت از طلاب، توسعه خدمات زائران و اجرای طرح‌های اقامتی و زیارتی بررسی شد.

در آغاز این دیدار، رئیس مرکز خدمات گزارشی از وضعیت طلاب ایرانی مقیم عتبات عالیات و خدماتی که این مرکز در حوزه حمایت از طلاب و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهد، بیان کرد. همچنین برنامه‌های سفرهای زیارتی و فرهنگی ویژه روحانیون و طلاب تشریح شد.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع حمایت از طلاب و زائران ایرانی در نجف اشرف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مرکز خدمات در این زمینه چهار محور اصلی را مطرح کرد:

واگذاری زمین برای ساخت واحد اقامتی ویژه طلاب در محدوده حرم مطهر.

استفاده موقت از یک واحد اقامتی آماده تا زمان احداث مجموعه اصلی و واگذاری آن به مرکز.

تبادل زائر بین نجف،مشهد و قم به‌منظور گسترش ارتباطات معنوی و فرهنگی میان  اماکن زیارتی.

حمایت از زائران اولی در مضیف امیرالمؤمنین(ع) و فراهم‌سازی امکانات لازم برای اسکان و پذیرایی آنان.

در ادامه، دکتر خرسـان ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت ایرانی، گزارشی از طرح‌های توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) ارائه کرد و درباره روند گسترش فضاهای زیارتی، نحوه جانمایی املاک اطراف حرم و برنامه‌های آتی برای تسهیل خدمات به زائران توضیحاتی داد و با استقبال از پیشنهادهای ارائه‌شده، ضمن قدردانی از فعالیت‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، دستور بررسی و پیگیری اجرایی موارد مطرح‌شده را صادر کرد.

..................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha