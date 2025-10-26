به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، در سفر به نجف اشرف با دکتر خرسـان، تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، راهکارهای همکاری میان مرکز خدمات و تولیت حرم در زمینه حمایت از طلاب، توسعه خدمات زائران و اجرای طرحهای اقامتی و زیارتی بررسی شد.
در آغاز این دیدار، رئیس مرکز خدمات گزارشی از وضعیت طلاب ایرانی مقیم عتبات عالیات و خدماتی که این مرکز در حوزه حمایت از طلاب و خانوادههای آنان ارائه میدهد، بیان کرد. همچنین برنامههای سفرهای زیارتی و فرهنگی ویژه روحانیون و طلاب تشریح شد.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع حمایت از طلاب و زائران ایرانی در نجف اشرف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز خدمات در این زمینه چهار محور اصلی را مطرح کرد:
واگذاری زمین برای ساخت واحد اقامتی ویژه طلاب در محدوده حرم مطهر.
استفاده موقت از یک واحد اقامتی آماده تا زمان احداث مجموعه اصلی و واگذاری آن به مرکز.
تبادل زائر بین نجف،مشهد و قم بهمنظور گسترش ارتباطات معنوی و فرهنگی میان اماکن زیارتی.
حمایت از زائران اولی در مضیف امیرالمؤمنین(ع) و فراهمسازی امکانات لازم برای اسکان و پذیرایی آنان.
در ادامه، دکتر خرسـان ضمن خوشآمدگویی به هیئت ایرانی، گزارشی از طرحهای توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) ارائه کرد و درباره روند گسترش فضاهای زیارتی، نحوه جانمایی املاک اطراف حرم و برنامههای آتی برای تسهیل خدمات به زائران توضیحاتی داد و با استقبال از پیشنهادهای ارائهشده، ضمن قدردانی از فعالیتهای مرکز خدمات حوزههای علمیه، دستور بررسی و پیگیری اجرایی موارد مطرحشده را صادر کرد.
