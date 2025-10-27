تعجب تحلیلگر صهیونیست از کنترل حماس بر غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اوهاد حیمو» تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد: قبلاً این تصور وجود داشت که جنبش حماس به سختی می‌تواند بار دیگر کنترل نوار غزه را به دست بگیرد.

وی افزود: اما آنچه امروزه می‌بینیم این است که حماس تنها طی ۲ هفته توانست زمام امور را به دست بگیرد. این جنبش در عین حال در مذاکرات شرکت می‌کند.

حیمو اضافه کرد: حماس بعد از گذشت ۲ سال از جنگ در نوار غزه پنهان نشده بلکه تبدیل به بخش اصلی این میدان شده است.

به تازگی نیز منابع نظامی در رژیم صهیونیستی اذعان کرده‌اند که جنبش حماس هرگز دست از سلاح خود بر نخواهد داشت.

