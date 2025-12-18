اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی در مازندران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «سیدضیاءالدین حزنی» دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه، 26 آذر 1404 در مراسم باشکوه جشن عبادت دختران ساری که همزمان با توزیع ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی در آستانه شب یلدا در حسینیه عاشقان کربلا برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات کمیته امداد و آموزش و پرورش در برگزاری این رویداد فرهنگی و اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای ادامه اهدای جهیزیه به نوعروسان و افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و اظهار کرد: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۸۶ سری جهیزیه در استان مازندران توزیع شده است.

وی با اشاره به سهم‌بندی این تعداد جهیزیه گفت: ۶ هزار سری متعلق به کمیته امداد، هزار سری به بهزیستی استان و مابقی توسط بسیج سازندگی سپاه کربلا ارائه شده است.

سردار حزنی بر ضرورت توجه جدی نهادهای حمایتی و اجتماعی به رفع مشکلات ازدواج جوانان تأکید کرد.

وی افزود: اهدای جهیزیه‌ها نه تنها شادی و امید را به خانواده‌ها می‌آورد، بلکه به تحقق اهداف ستاد جمعیت، حمایت از فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده‌ها کمک می‌کند. تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت و خانواده نیز در دستور کار جدید ما قرار دارد.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران تأکید کرد: هرچه این اقدامات مستمر و گسترده‌تر باشد، جامعه از نظر اجتماعی و فرهنگی بیشترین بهره‌مندی را خواهد داشت.

سردار حزنی در پایان گفت: این کمک‌های مومنانه نشان‌دهنده توجه و حمایت نهادهای انقلابی از مردم عزیز استان است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، تمامی محرومین و نیازمندان استان لاله‌خیز مازندران از خدمات بسیج، سپاه کربلا و کمیته امداد بهره‌مند شوند.

