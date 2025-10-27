منابع صهیونیست: حماس هرگز تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نظامی در رژیم صهیونیستی اذعان کردند که جنبش حماس هرگز دست از سلاح خود برنخواهد داشت.

این منابع با اشاره به نیروهای بین‌المللی که در غزه مستقر می‌شوند، اعلام کرد که نظامیانی از کشورهای پاکستان، جمهوری آذربایجان و اندونزی نیز حضور خواهند داشت.

پیش از این نیز «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه تاکید کرده بود: سلاح ما به حضور اشغالگران و تجاوز پیوند خورده است و در صورت پایان اشغال، این سلاح در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

