پرستاری، تجلی ایثار و معنویت در تاریخ ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، در مراسم رونمایی از کتاب «بیمارستان شهر عشق» در مرکز پیاده شیراز، با تجلیل از مقام والای پرستاران، روز پرستار را نماد ایثارگری بانوانی دانست که در مسیر حفظ ارزش‌های عاشورا و خدمت به جامعه، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به جایگاه برجسته پرستاران در تاریخ ایران، روز پرستار را یادآور فداکاری‌های حضرت زینب (س) و نمادی از ایثار بانوان در نهضت عاشورا دانست.

وی گفت: بدون حضور و ایثار حضرت زینب، میراث عاشورا ناقص می‌ماند و این روز، فرصتی برای تجلیل از پرستارانی است که با روحیه فداکاری در خدمت جامعه هستند.

نعمتی با مرور نقش پرستاران در دوران دفاع مقدس، از خدمات بی‌وقفه آنان در بیمارستان‌هایی چون مرکز ۵۷۶ و مراکز درمانی جنوب کشور یاد کرد و افزود: بیش از ۲۰۰ هزار مجروح و شهید از مسیر این بیمارستان‌ها عبور کرده‌اند و پرستاران با تخصص و تعهد، در کنار نیروهای مسلح، نقش مهمی در حفظ جان رزمندگان ایفا کردند.

وی همچنین به حضور پرستاران در بحران کرونا اشاره کرد و گفت: در شرایط بحرانی، پرستاران نیروهای مسلح با حضور مستمر و فداکارانه، خدماتی ارائه دادند که نشان‌دهنده توانمندی و برتری آنان نسبت به همتایان غیرنظامی بود.

امیر نعمتی با تأکید بر پیوند معنوی پرستاری با عبادت، اظهار داشت: در لحظات سخت، ناله‌های دلسوزانه پرستاران تجلی ارتباط عمیق با خداوند است و این احساسات، قوی‌تر از هر دارو و درمانی، آرامش‌بخش روح انسان‌هاست.

وی در پایان با اشاره به فرمایش امام رضا (ع) مبنی بر اینکه صدای ناله مجروحان زیباترین آهنگ معنویت است، تصریح کرد: این جمله، عمق احساس و فداکاری پرستاران را به‌خوبی نشان می‌دهد و باید در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و معنویت، از این قشر ارزشمند جامعه حمایت کرد.

..............................

پایان پیام/