کتاب «بیمارستان شهر عشق» روایت صبوری و ایثار پرستاران دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی، در آیین رونمایی از کتاب «بیمارستان شهر عشق» که صبح دوشنبه در شیراز برگزار شد، با نقل قولی از امیر نعمتی، این اثر را تجلی صبوری، ایثار و فداکاری پرستاران در دوران دفاع مقدس دانست.

جانشین هیأت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی با اشاره به نقش امیر سرتیپ صادقیان در تدوین صدها عنوان کتاب مرتبط با تاریخ جنگ تحمیلی، تأکید کرد: این آثار، پلی میان تجربه‌های نسل ایثارگر و جوانان امروز هستند. کتاب «بیمارستان شهر عشق» نیز با قلم دکتر نبی‌الله کهن، توانسته بخشی از تلاش‌های کادر درمان در آن دوران را به‌خوبی به تصویر بکشد.

امیر هاشمی همچنین بر اهمیت ثبت و انتشار خاطرات دفاع مقدس برای تقویت روحیه ملی و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: ملت ایران در طول تاریخ، همواره در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایستادگی کرده و در جنگ ۱۲ روزه نیز پاسخ قاطعی به دشمنان داد.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های مجموعه نشر دفاع مقدس در شیراز برای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر شد.

