به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در همان روزی که قرار بود مذاکرات دوجانبه برای تثبیت آتشبس میان پاکستان و افغانستان از سر گرفته شود، از داخل خاک پاکستان چندین گلوله و خمپاره به سمت مناطق مرزی افغانستان شلیک شده است.
علی محمد حقمال رئیس اداره اطلاعرسانی استان مرزی قندهار در جنوب افغانستان، اعلام کرد: پاکستانیها تیراندازی کردند، اما نیروهای طالبان بهمنظور حفظ منافع امت اسلامی پاسخی ندادند. اکنون تیراندازی متوقف شده و اوضاع تحت کنترل است.
از سوی دیگر، یک منبع نظامی افغانستان در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که ارتش پاکستان از سلاحهای سبک و سنگین استفاده کرده و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است. تا این لحظه ما هیچ پاسخی ندادهایم تا به مذاکرات جاری احترام بگذاریم.
قرار بود گفتوگوهای دوجانبه میان پاکستان و افغانستان امروز (پنجشنبه) در استانبول از سر گرفته شود، اما هنوز هیچیک از دو طرف تأیید نکردهاند که دیداری میان هیأتها صورت گرفته است.
دو کشور پیشتر در تاریخ ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در قطر بر سر آتشبس توافق کرده بودند، اما هفته گذشته گفتوگوها در مراحل پایانی در استانبول به بنبست رسید، در حالی که دو طرف یکدیگر را به کمبود حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی متهم کردند. هر دو کشور هشدار داده بودند که در صورت شکست مذاکرات، احتمال ازسرگیری درگیریها وجود دارد.
در ماه اکتبر، وضعیت امنیتی میان دو کشور بهطور چشمگیری وخیم شد و در پی درگیریهای مرزی و انفجارهایی در پایتخت افغانستان، کابل، بیش از ۷۰ نفر از جمله حدود ۵۰ غیرنظامی افغان کشته شدند.
این سطح از درگیری، مرحلهای بیسابقه از تنش را میان اسلامآباد و کابل نشان میدهد؛ روابطی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بهویژه به دلیل اختلافات امنیتی و مرزی بهشدت تیره شده است.
